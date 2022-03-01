تونس ترفع سعر المحروقات للمرة الثانية في شهر



قالت وزارة الطاقة التونسية اليوم الاثنين 28 فبراير إن تونس قررت رفع سعر المحروقات للمرة الثانية في شهر بسبب زيادة حادة في أسعار النفط العالمية، وذلك في مسعى لكبح العجز في ميزانيتها.

وأضافت الوزارة في بيان أن سعر لتر البنزين سيرتفع من 2.155 دينار إلى 2.200 دينار.

ورفعت تونس أسعار الوقود الشهر الماضي بينما يطالبها مقرضون دوليون بخفض فاتورة دعم المحروقات.

وأقرت تونس سعرا للنفط يبلغ في المتوسط 75 دولارا للبرميل في ميزانية العام الحالي.

تسعى تونس، التي تعاني أسوأ أزمة مالية، للوصول لاتفاق مع صندوق النقد الدولي مقابل إصلاحات لا تلقى قبولا شعبيا.

وفي منتصف شهر فبراير قالت وزيرة الصناعة والطاقة التونسية، إن تونس سترفع أسعار الكهرباء والمحروقات لخفض عجز الطاقة في ظل ارتفاع أسعار النفط، وهي خطوة من بين حزمة إصلاحات اقتصادية.

كما قال صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي، إنه أحرز "تقدما جيدا" في المحادثات مع تونس والتي تستهدف في نهاية المطاف إقرار حزمة إنقاذ محتملة لتفادي ما يخشاه خبراء الاقتصاد من أزمة في المالية العامة للبلاد يتسارع اقترابها.