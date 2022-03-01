أسعار النفط ترتفع بعد فرض عقوبات على روسيا

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements


قفزت أسعار النفط في وقت مبكر من يوم الاثنين 28 فبراير، بعد أن فرضت الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون عقوبات على بنوك روسية محددة، مما أثار مخاوف من تأثر إمدادات الطاقة بشكل غير مباشر.

ارتفع خام برنت بنسبة 7% ليبلغ ارتفاعه 105 دولارات للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 7% لتتداول فوق 99 دولارًا للبرميل.

لكن الأسعار تراجعت قليلًا في وقت لاحق، ليستقر خام غرب تكساس الوسيط اليوم بنسبة 4.5%، مرتفعًا عند 95.72 دولارًا للبرميل، بينما ارتفع خام برنت بنسبة 2.7% ليتداول عند 100.55 دولار.

وقال جيم ريتربوش رئيس ريتربوش اند أسوشييتس في جالينا بولاية إيلينوي "شح المعروض في سوق النفط العالمي قد يصبح أكثر حدة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا الأسبوع الماضي".      

وتواجه روسيا تعطلًا حادًا في صادراتها من كل السلع الاولية، من النفط إلى الحبوب، بعد أن فرضت الدول الغربية عقوبات صارمة على موسكو وفصلت بعض البنوك الروسية عن نظام سويفت الدولي للمدفوعات.

وعلى صعيد الأداء الشهري، شهدت أسعار النفط صعود للشهر الثالث على التوالي، حيث صعد خام تكساس بأكثر من 8.5%، وخام برنت بأكثر من 10.5%.

 

Advertisements

الأكثر قراءة

عاجل.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة فاركو وسط مفاجأت نارية

التحقيقات تكشف تفاصيل جريمة الاعتداء الجنسي على طالبة جامعية بأكتوبر

خطوة واحدة تفصل مانشستر يونايتد عن ضم " سفاح توتنهام "

بيان عاجل من السكة الحديد للمسافرين (تعرف عليه)

تعرف على المدربين المرشحين لقيادة الزمالك بعد رحيل كارتيرون

الشناوي أم أبو جبل؟.. كيروش يحدد حارس المنتخب الأساسي

الزمالك يزف بشرى لجماهيره قبل مباراة الوداد

مفاجأة مدوية.. حقيقة انتقال أبو جبل إلى النصر السعودي