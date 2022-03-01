أسعار النفط ترتفع بعد فرض عقوبات على روسيا



قفزت أسعار النفط في وقت مبكر من يوم الاثنين 28 فبراير، بعد أن فرضت الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون عقوبات على بنوك روسية محددة، مما أثار مخاوف من تأثر إمدادات الطاقة بشكل غير مباشر.

ارتفع خام برنت بنسبة 7% ليبلغ ارتفاعه 105 دولارات للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 7% لتتداول فوق 99 دولارًا للبرميل.

لكن الأسعار تراجعت قليلًا في وقت لاحق، ليستقر خام غرب تكساس الوسيط اليوم بنسبة 4.5%، مرتفعًا عند 95.72 دولارًا للبرميل، بينما ارتفع خام برنت بنسبة 2.7% ليتداول عند 100.55 دولار.

وقال جيم ريتربوش رئيس ريتربوش اند أسوشييتس في جالينا بولاية إيلينوي "شح المعروض في سوق النفط العالمي قد يصبح أكثر حدة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا الأسبوع الماضي".

وتواجه روسيا تعطلًا حادًا في صادراتها من كل السلع الاولية، من النفط إلى الحبوب، بعد أن فرضت الدول الغربية عقوبات صارمة على موسكو وفصلت بعض البنوك الروسية عن نظام سويفت الدولي للمدفوعات.

وعلى صعيد الأداء الشهري، شهدت أسعار النفط صعود للشهر الثالث على التوالي، حيث صعد خام تكساس بأكثر من 8.5%، وخام برنت بأكثر من 10.5%.