سعر الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء 1-3-2022

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements

استقر سعر الدرهم الإماراتي مستقرا أمام الجنيه المصرى، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 1-3-2022 بالبنوك المصرية، مسجلًا في البنك الأهلي المصري وبنك مصر ثباتا عند سعر 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 4.26 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى
4.26 جنيه للشراء.

4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى
4.26 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
4.26 جنيه للشراء.

4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية
4.26 جنيه للشراء.

4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر
4.26 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الاستثمار العربى
4.26 جنيه للشراء.

4.29 جنيه للبيع.

 

 

 

 

Advertisements

الأكثر قراءة

عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة ميلان وإنتر ميلان في كأس إيطاليا

شاهد في قضية "رشوة وزارة الصحة" يفجر مفاجأة مدوية بشأن نجل الوزيرة

عاجل.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة فاركو وسط مفاجأت نارية

ننشر أول صور لطبيب التخاطب المقتول على يد رجل أعمال بإمبابة

على غرار الجلاكيتكوس.. صفقات هجومية على رادار ريال مدريد

تعرف على المدربين المرشحين لقيادة الزمالك بعد رحيل كارتيرون

الأولى فشلت.. تفاصيل الجولة الثانية من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا

ننشر أول صور من مسرح جريمة قتل طبيب تخاطب على يد رجل أعمال بإمبابة