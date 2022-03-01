سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء 1-3-2022 بالبنوك

الاقتصاد
بوابة الفجر
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استقر سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء 1-3-2022، بالبنوك المصرية أمام الجنيه المصري، مسجلًا في البنك الأهلى المصرى 49.76 جنيه للشراء، و52.07 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى 51.81 جنيه للشراء، و52.15 جنيه للبيع، وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى:


سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى
51.81 جنيه للشراء.

52.15 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى
49.76 جنيه للشراء.

52.07 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر
49.76 جنيه للشراء.

52.07 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib
49.37 جنيه للشراء.

52.14 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية
49.20 جنيه للشراء.

52.14 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامي
48.09 جنيه للشراء.

52.14 جنيه للبيع.

 

 

 

 

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