لماذا رفعت "الشرقية للدخان" أسعار السجائر؟

قالت شركة الشرقية للدخان إن السبب في رفع الأسعار هو ارتفاع مدخلات الإنتاج، وبعض من أنواع الخامات، وأن الزيادات السابقة كانت لصالح هيئات أخرى.

ورفعت الشركة الشرقية ايسترن كومباني، أسعار أصناف السجائر كليوباترا في الأسواق، بدءا من اليوم الثلاثاء، بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام وتكلفة الإنتاج مع الزيادات العالمية في أسعار الشحن، وفقا لما قاله هاني أمان الرئيس التنفيذي للشركة لمصراوي.

وأصبحت الأسعار الجديدة للسجائر بعد الزيادة كالتالي:

بوسطن بـ 18.5 جنيهًا وأصبحت 19.5 جنيهًا بزيادة جنيه.

بلمونت 18.5 جنيهًا وأصبحت 19.5 جنيهًا بزيادة جنيه.

كليوباترا – كينج سوبر كانت بـ 17.5 جنيهًا وأصبحت 18.5 جنيهًا بزيادة جنيه.

كليوباترا – سوفت كوين كانت بـ 18 جنيهًا وأصبحت 19 جنيهًا بزيادة جنيه.

كليوباترا بوكس 19 جنيهًا وأصبحت 20 جنيهًا، بزيادة جنيه.

كليوباترا سوبر كانت 20 جنيهًا أصبحت 21 جنيهًا بزيادة جنيه.

بوكس 10 بـ 11 جنيهًا وأصبحت 11.5 جنيهًا، بزيادة 50 قرشًا.

واستقرت أسعار سجائر مونديال (أحمر-أزرق -سيلفر) 21 جنيهًا.

واستقر سعر سجائر مونديال سويتش (منتول – بلوبيري) 24 جنيهًا، وكذلك سجائر ماتوسيان سوبر عند 24 جنيهًا.