12.5 مليار ريال تحويلات الأجانب في المملكة خلال شهر



ارتفعت تحويلات الأجانب في السعودية خلال كانون الثاني (يناير) الماضي 2022 بنحو 3.8 في المائة "462 مليون ريال" على أساس سنوي، لتبلغ نحو 12.5 مليار ريال "3.33 مليار دولار"، مقارنة بنحو 12.06 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق 2021.



ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات البنك المركزي السعودي "ساما" تعد تحويلات يناير الماضي هي الأعلى في نحو شهرين.



وعلى أساس شهري، ارتفعت تحويلات الأجانب مقارنة بشهر ديسمبر 2021 البالغة حينها 11.1 مليار ريال، 12.7 في المائة "1.4 مليار ريال"، لتسجل أعلى نمو شهري منذ مارس 2020.



وتاريخيا، تراجعت تحويلات الأجانب للعام الرابع على التوالي بنهاية 2019، إذ تراجعت العام الماضي 8 في المائة وهو أكبر تراجع سنوي لتبلغ 125.5 مليار ريال.



فيما تراجعت بنحو 3.7 في المائة 2018 ونحو 6.7 في المائة 2017 وكذلك 3.16 في المائة 2016، وذلك بعد أعوام من النمو المتواصل.



وخلال العام الماضي 2021، بلغت تحويلات الأجانب 153.9 مليار ريال "41 مليار دولار" مقارنة بنحو 149.7 مليار ريال "39.9 مليار دولار" بنهاية 2020، وبنمو 2.8 في المائة.



ويعد نمو التحويلات في العام الماضي ضعيفا، وهو الأدنى منذ 2015، مع الأخذ في الحسبان أن معدل النمو في 2020 كان قويا بـ19.3 في المائة وهو أكبر معدل نمو منذ 2009.



ورغم عودة التحويلات إلى النمو للعام الثاني، إلا أنها لا تزال أقل من أعلى مستوى مسجل في 2015 بفارق لا يتجاوز 2 في المائة البالغة حينها 156.86 مليار ريال.



من جهة أخرى، ارتفعت تحويلات السعوديين إلى الخارج في يناير الماضي بنحو 45.3 في المائة على أساس سنوي، لتبلغ 6.2 مليار ريال مقارنة بنحو 4.27 مليار ريال للفترة المماثلة.



ومقارنة بالشهر السابق، ارتفعت تحويلات السعوديين إلى الخارج 8 في المائة، بعدما كانت تبلغ 5.74 مليار ريال في ديسمبر 2021.