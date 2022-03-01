الطلب الأمريكي على النفط يسجل أعلى مستوى خلال ديسمبر

الاقتصاد
بوابة الفجر
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قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم إن الطلب على النفط في الولايات المتحدة ارتفع لأعلى مستوى له منذ ما قبل بداية جائحة فيروس كورونا، مع اقتراب إمدادات المنتجات النفطية من 21 مليون برميل يوميا.

وقفز إجمالي الطلب 10 في المئة في ديسمبر 2021 عن مستواه قبل عام إلى 20.8 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس 2019.

وبحسب إدارة معلومات الطاقة، تراجع إنتاج النفط الأمريكي نحو 206 آلاف برميل يوميا إلى 11.57 مليون برميل يوميا في ديسمبر كانون الأول. وارتفعت صادرات الخام إلى 3.45 مليون برميل يوميا.

 

 

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