العقوبات تهوي بالروبل الروسي 41.5 %



هوى الروبل الروسي إلى مستوى قياسي منخفض أمام الدولار أمس، بعد أن أعلنت دول غربية سلسلة من العقوبات القاسية في مطلع الأسبوع لمعاقبة روسيا على تدخلها العسكري في أوكرانيا، وشمل ذلك عقوبات على احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي.



وبحسب "رويترز"، ارتفع سعر الدولار مقابل الروبل 41.50 في المائة ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 119 روبل لكل دولار في المعاملات الآسيوية. وارتفع الدولار حتى الآن خلال شباط (فبراير) 53.77 في المائة أمام الروبل.



وأعلن البنك المركزي الروسي سلسلة من الإجراءات لدعم الأسواق المحلية في الوقت الذي سارع فيه لاحتواء تداعيات العقوبات التي ستمنع بعض البنوك من استخدام نظام سويفت المالي العالمي.



وقال البنك المركزي "إنه سيستأنف شراء الذهب في السوق المحلية ويطلق مزادا لعملية إعادة شراء بلا حدود، ويخفف القيود على المراكز المفتوحة للعملات الأجنبية لدى البنوك".



وأعلن الكرملين أن الرئيس فلاديمير بوتين أمر أمس باتخاذ إجراءات دعما للروبل الذي يدفع ضريبة العقوبات الغربية المرتبطة بالنزاع في أوكرانيا، وذلك عبر منع السكان في روسيا من تحويل أموال إلى الخارج.



وقالت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي "إنهما سيستبعدان بعض المصارف الروسية من نظام سويفت المصرفي".



كذلك حظرا أي تعاملات مع المصرف المركزي الروسي.



في حين تراجع اليورو بنحو 1 في المائة أمام الدولار وزاد الطلب على الفرنك السويسري والين الياباني باعتبارهما من الملاذات الآمنة بعد فرض العقوبات على روسيا.

وكثف الحلفاء الغربيون جهودهم لفرض عقوبات جديدة على روسيا تشمل منع بنوك روسية معينة من الدخول على نظام سويفت العالمي للمدفوعات المالية بين البنوك وفرض قيود على قدرة موسكو على استخدام احتياطيات أجنبية بقيمة 630 مليار دولار وإغلاق مجالاتهم الجوية أمام الطائرات الروسية.

وما زاد من توتر الأسواق وضع الرئيس الروسي "قوات الردع" التي تشمل أسلحة نووية في حالة تأهب قصوى.

وانخفض اليورو 0.8 في المائة إلى 1.11745 دولار وإلى 129.2 ين ونزل 0.9 في المائة أمام الفرنك السويسري.

وانحسر ارتفاع الدولار ليستقر مؤشره الذي يقيس قيمته أمام ست عملات رئيسة عند 97.128.

وفي سياق متصل، قال مسؤولون أمريكيون أمس "إن من المرجح أن تؤدي العقوبات على البنك المركزي الروسي ومؤسسات رئيسة أخرى لإدارة الثروة إلى ارتفاع التضخم في روسيا وتقويض قوتها الشرائية وتراجع الاستثمارات".

وبحسب "رويترز"، أضاف المسؤولون مع بدء سريان العقوبات الغربية أن "البنك المركزي الروسي يحاول نقل مئات المليارات من الدولارات إلى ملاذات آمنة منذ الإعلان عن العقوبات لأول مرة السبت"، مضيفين أن "إجراءات الإثنين ستعوق قدرته على التحكم في تدفق الأموال".

في حين قال الكرملين أمس "إن الواقع الاقتصادي لروسيا قد تغير"، لكنه لا يرى أي سبب للشك في كفاءة ومصداقية البنك المركزي.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين "إن لدى روسيا خطة للرد على العقوبات، وإنها تنفذها الآن".

وأكد أن روسيا ستنجح في تجاوز العقوبات التي فرضها عليها الغرب.

وقال بيسكوف "إن العقوبات الغربية على روسيا قاسية، لكن لدى دولتنا الإمكانات اللازمة لتعويض الأضرار".

وأعلنت روسيا أمس حظر رحلات تسيرها شركات طيران من 36 دولة بينها بريطانيا وألمانيا، بعد خطوة مشابهة ضد الطائرات الروسية على خلفية غزو أوكرانيا.

وبحسب "الفرنسية"، قالت هيئة الطيران المدني الروسية "إنها ستفرض القيود كإجراء للرد على الحظر الذي فرضته دول أوروبية على رحلات الطيران المدني، التي تشغلها شركات طيران روسية أو مسجلة في روسيا".

