بحث تعزيز التعاون بين الإمارات وصندوق الأوبك للتنمية الدولية

التقى سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، اليوم مع سعادة الدكتور عبدالحميد الخليفة مدير عام صندوق الأوبك للتنمية الدولية /أوفيد/، في مقر وزارة المالية في أبوظبي.

وناقش اللقاء علاقات العمل والتعاون المشترك بين دولة الإمارات العربية المتحدة والصندوق وسبل تعزيزها. وحضر اللقاء من جانب وزارة المالية ماجد علي عمران مستشار بوزارة المالية وعن جانب صندوق الأوبك للتنمية الدولية، السيد طارق شرلاله مساعد المدير العام للشؤون المالية.

وخلال اللقاء أشار الخوري، إلى أهمية العلاقة الثنائية التي تجمع بين دولة الإمارات وصندوق الأوبك للتنمية الدولية خاصة وأن الإمارات تساهم بفاعلية في دعم خطط وتوجهات الصندوق من خلال توفير المساعدات والبرامج التنموية والفنية وتطوير المشاريع الاقتصادية التي من شأنها دعم التنمية الاقتصادية المستدامة للدول الفقيرة والنامية.

وقال إن دولة الإمارات تلتزم بمواصلة التعاون والتنسيق مع كافة الجهات والمؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية لدعم وتطوير الخطط الاستراتيجية الرامية إلى محاربة الفقر والبطالة، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة في مختلف دول العالم." وخلال اللقاء قدم مدير عام صندوق الأوبك للتنمية الدولية نبذة حول آخر الخطط ومشاريع الصندوق، كما استعرض خطة عمل الصندوق 2021-2023.

وبحث الجانبان موضوع إصدارات السندات وأوجه الاستثمار، وجهود وأداء الصندوق في الاستجابة لجائحة كوفيد-19.

تجدر الإشارة إلى أن صندوق أوبك للتنمية هو مؤسسة دولية للتمويل الإنمائي، أنشأتها الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول /أوبك/ في عام 1976 في شكل حساب دولي، وفي عام 1980 قررت الدول الأعضاء تحويل الصندوق من صندوق مؤقت إلى كيان مالي وقانوني دائم.

وانضمت دولة الإمارات لعضوية الصندوق بموجب المرسوم الاتحادي رقم 56 لسنة 1976م.

صندوق الأوبك للتنمية الدولية (صندوق الأوبك) هو مؤسسة تمويل إنمائي حكومية دولية أنشأتها الدولُ الأعضاءُ في منظمة البلدان المصدِّرة للبترول (أوبك) في عام 1976. وقد طُرحت فكرةُ إنشاء أوفيد في مؤتمر ملوك ورؤساء دول البلدان الأعضاء في أوبك، الذي عُقد في الجزائر العاصمة، بالجزائر، في آذار/مارس 1975. وصدر عن المؤتمر إعلانٌ رسميٌّ «أكَّد مجدَّدًا على التضامن الطبيعي الذي يُوحِّد ما بين بلدان أوبك وسائر البلدان النامية في سعيها الدؤوب إلى التغلُّب على مشكلة التخلُّف الإنمائي»، ودعا إلى اتِّخاذ التدابير الكفيلة بتعزيز التعاون بين هذه البلدان.

ويهدف صندوق الأوبك إلى تعزيز التعاون المالي بين البلدان الأعضاء في الأوبك وسائر البلدان النامية، من خلال تقديم الدعم المالي للفئة الأخيرة في سعيها نحو التقدُّم الاجتماعي والاقتصادي. وتتمثَّل المهمة المركزية للمؤسسة في تعزيز الشراكة بين بلدان الجنوب والبلدان النامية الشقيقة في جميع أنحاء العالم، بهدف القضاء على الفقر. ويقع المقر الرئيسي لصندوق الأوبك في فيينا، النمسا. والمدير العام الحالي هو عبد الحميد الخليفة من المملكة العربية السعودية. وهو يشغل حاليًّا ولاية منصبه الأولى في صندوق الأوبك، بعد أن تم انتخابه بالإجماع من قبل أعلى سلطة في المؤسسة، وهي المجلس الوزاري.