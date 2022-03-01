"حديد الإمارات" تبحث مع شركة موريتانية تأسيس شركة مشتركة لإنتاج مكورات خام أكسيد الحديد

أعلنت شركة حديد الإمارات عن إبرام مذكرة تفاهم مع "الشركة الوطنية للصناعة والمناجم الموريتانية" بهدف الوقوف على جدوى تأسيس شركة مشتركة لإنتاج مكورات خام أكسيد الحديد.

وبموجب هذه الاتفاقية الممتدة لـ 18 شهرًا، والتي وقعها كل من سعادة المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة أركان والرئيس التنفيذي لشركة حديد الإمارات، والسيّد محمد التلميدي، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للصناعة والمناجم، ستبحث الشركتان سُبل التعاون والخطط المشتركة بخصوص إنتاج مكورات خام أكسيد الحديد، الذي يُعد المادة الأولية المستخدمة في وحدات الاختزال المباشر للحديد.

وقال سعادة المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة أركان والرئيس التنفيذي لشركة حديد الإمارات إن التعاون مع الشركة الوطنية للصناعة والمناجم ياتي في إطار جهودنا المبذولة نحو ترجمة أهداف الإستراتيجية الوطنية للصناعة ومشروع 300 مليار" وتحقيق الاكتفاء الذاتي معتبرا زيادة إنتاج المعادن والمواد عالية الجوّدة ستدعم الصناعات الوطنية كما سترسّخ مكانة الدولة كمركز دولي رائد على خارطة التصدير ويعزز حضورالشركة في أكثر من 50 دولة مستوردة لمنتجات ’حديد الإمارات’.

وأضاف أن استثماراتنا في إنتاج هذه المادة الخام الأساسية تكتسب أهمية كبيرة، إذ ستوفر إمدادات مستقرة وثابتة من الخامات الأولية التي ستعزز مرونتنا في مواجهة التحديات والتقلبات التي تشهدها السوق العالمية للمواد الخام، كما سيدعم خطط نموّنا الطموحة الرامية إلى توسيع نطاق محفظتنا لتشمل منتجات الحديد المسطحة".

ومن جانبه أكد محمد التلميدي، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للصناعة والمناجم أهمية الاتفاقية المبرمة مع شركة حديد الإمارات، لأنها ستضطلع بدور محوري في تمهيد الطرق أمام ضخ استثمارات كبيرة تعود بالنفع على الطرفين وستدعم الصناعة والمجتمعات المحلية بشكل عام في دولة الإمارات وموريتنا. وستساهم مثل هذه المشاريع المتخصصة في إنتاج مكورات خام الحديد، على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في تسريع وتيرة التنمية داخل صناعة الصلب الإقليمية كما ستعزز إمكاناتها التنافسية في السوق الإقليمية والعالمية. وتمتلك موريتانيا أكبر احتياطات من خام الحديد في الوطن العربي وإفريقيا، تُقدر بـ 1.5 مليار طن، ونحن حريصون دائمًا على إبرام شراكات استراتيجية تمكننا من استغلال ثرواتنا المعدنية وتوظيفها على النحو الأمثل".