1.2 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 1.2 مليار درهم.

وشهدت الدائرة تسجيل 368 مبايعة ، بقيمة 1.02 مليار درهم، منها 69 مبايعة للأراضي بقيمة 247.96 مليون درهم ، و299 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 771.26 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 23 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد، تليها مبايعة بقيمة 11 مليون درهم في منطقة الحبية الرابعة، تليها مبايعة بقيمة 11 مليون درهم في منطقة الحبية الرابعة.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة ، المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 34 مبايعة بقيمة 70 مليون درهم، تلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 13 مبايعة بقيمة 38 مليون درهم، وثالثة في الحبية الرابعة بتسجيلها 7 مبايعات بقيمة 65 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 109 ملايين درهم بمنطقة مرسى دبي كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 50 مليون درهم، في منطقة نخلة جميرا، وأخيرا مبايعة بقيمة 20 مليون درهم في منطقة مجمع دبي للاستثمار الثاني.

وتصدرت منطقة الخليج التجاري، المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 49 مبايعة بقيمة 58 مليون درهم، تلتها منطقة الخيران الأولى بتسجيلها 36 مبايعة بقيمة 66 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 24 مبايعة بقيمة 17 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 257.42 مليون درهم منها 13 رهنا للأراضي بقيمة 114.07 مليون درهم و53 رهنا للفلل والشقق بقيمة 143.35 مليون درهم، أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 69 مليون درهم وأخرى في منطقة ورسان الرابعة بقيمة 31 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 14 هبة بقيمة 13.33 مليون درهم، أهمها بمنطقة برج خليفة بقيمة 3 ملايين درهم، وأخرى في منطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 3 ملايين درهم.

تأسست "دائرة الأراضي والأملاك في دبي" في يناير 1960، حيث عملت على تأسيس القطاع العقاري الأهم على المستويين الإقليمي والعالمي. وتقدّم الدائرة خدمات متميزة لجميع المتعاملين في القطاع العقاري، وتوفر خدمة متكاملة، إلى جانب تطوير التشريعات اللازمة، بما يضمن تنظيم القطاع العقاري، وتشجيع وإدارة الاستثمار فيه، بالإضافة إلى نشر المعرفة والثقافة العقارية. وتسعى الدائرة أيضًا لتحقيق الريادة في الأسواق العقارية إقليميًا وعالميًا، وذلك من خلال قطاعاتها الفاعلة، وهي: التسجيل والخدمات العقارية، وتشجيع وإدارة الاستثمار العقاري، والدعم المؤسسي، ومن خلال مؤسساتها الفاعلة، وهي: مؤسسة التنظيم العقاري، ومعهد دبي العقاري، ومركز فض المنازعات الإيجارية.

لقد اشتهر الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم – "طيب الله ثراه" بالحنكة والخبرة والسياسة الثاقبة، فأصدر شهادة ميلاد الدائرة في الثالث والعشرين من يناير 1960، فانطلقت هذه الدائرة التي أسست القطاع العقاري الأهم في الشرق الأوسط وفي العالم.

تندرج دائرة الأراضي والأملاك في دبي تحت مظلة المجلس التنفيذي في دبي الذي يرأسه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي. وتعمل على تقديم مجموعة من الخدمات، تشمل جميع الجوانب المتعلقة بالمعاملات العقارية، ومن أهمها توثيق عمليات البيع والشراء، وإصدار الملكية العقارية، وتنظيم وتسجيل التصرفات وتنظيم القطاع العقاري، وتشجيع الاستثمار، ونشر المعرفة والثقافة العقارية لتأسيس كوادر وطنية مؤهلة ومدربة. وتعمل الدائرة جاهدة لتقديم أفضل الخدمات، وتسهيل الإجراءات للمتعاملين، مرتكزة على ثقافة الإنتاجية والتنافسية التي تقوم عليها "رؤية الإمارات 2021".

وفي العام 2013، أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي – "رعاه الله"، القانون رقم (7) لسنة 2013 بشأن "دائرة الأراضي والأملاك في دبي"، حيث حدد القانون أهداف الدائرة، باعتبارها الجهة الحكومية المعنيّة بالتنظيم والتسجيل وتشجيع الاستثمار العقاري في الإمارة، نحو توفير بيئة عقارية عالمية المستوى وجاذبة للاستثمار، ودعم توجهات تطوير وتنمية هذا القطاع الحيوي، لما يتمتع به من مكانة مهمة في هيكل الاقتصاد المحلي.

تعمل دائرة الأراضي والأملاك في دبي على تحقيق الأهداف الاستراتيجية للحكومة في القطاع العقاري، وتطوير أنظمة التسجيل لمواكبة أحدث النظم العالمية من خلال تطوير استراتيجية متكاملة للتنمية العقارية في الإمارة، وصولًا إلى أرقى المستويات العالمية، وتعزيز كفاءة التنظيم والرقابة العقارية، وإدارة وتطوير قطاع الإيجارات، وكذلك تشجيع الاستثمار العقاري، عبر تهيئة المناخ المناسب للمستثمرين، وتعزيز مساهمة القطاع العقاري في التنمية الشاملة للإمارة.