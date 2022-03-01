تونس تطرح مناقصة لشراء 75 ألف طن من القمح الصلد

قال متعاملون أوروبيون يوم الثلاثاء إن ديوان الحبوب التونسي طرح مناقصة دولية لشراء نحو 75 ألف طن من القمح الصلد.

ويمكن الحصول على الحبوب من مناشئ اختيارية. وآخر موعد لتقديم عروض الأسعار في المناقصة يوم الأربعاء الثاني من مارس آذار.وتسعى المناقصة لشراء القمح الصلد على ثلاث شحنات تبلغ كل منها 25 ألف طن مع فترات شحن تعتمد على منشأ التوريد.

وسيكون الشحن ما بين أول أبريل نيسان و20 من الشهر نفسه إذا كان المنشأ منطقة البحر الأبيض المتوسط​​/ جنوب أوروبا وما بين 25 مارس آذار و15 أبريل نيسان إذا كان من غرب أوروبا أو ما بين 20 مارس آذار والعاشر من أبريل نيسان إذا كان من الولايات المتحدة أو كندا أو أمريكا الجنوبية.

قالت وكالة سبوتنيك الروسية، إن أسعار القمح، ارتفعت اليوم الثلاثاء، إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من عقد، مع قلق التجار بشأن احتمالات تعطل الإمدادات العالمية بفعل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والعقوبات الغربية على موسكو.

وأوضحت الوكالة، أن قيمة العقود الآجلة للقمح وصلت إلى 984 سنتا للبوشل عند أعلى نقطة في تعاملات جلسة اليوم، وهو أعلى مستوى منذ 4 أبريل عام 2008، عندما وصل سعر التداول إلى 985.5 سنتا للبوشل.

وتعد روسيا أكبر مصدر للقمح، تليها أوكورنيا ضمن أكبر أربعة مصدرين للسلعة، ومن بين 207 ملايين طن هي حجم تجارة القمح دولية، يأتي 17% من روسيا و12% من أوكرانيا، حسب شبكة "سي إن بي سي".

وقال ماركو كولانوفيتش من مصرف "جيه بي مورجان" الاستثماري في مذكرة بتاريخ 14 فبراير الماضي، إن القمح والذرة هما أكثر الأسواق الزراعية تعرضًا لأي تصعيد محتمل في التوترات.

وسجلت العقود الآجلة للذرة الثلاثاء 724.5 سنت للبوشل، وهو أعلى مستوى لها منذ مايو الماضي.

يذكر أنه في الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير، بدأت روسيا عمليات عسكرية في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوجانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر. وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها.

في الوقت نفسه، استجاب الغرب للعملية الروسية بفرض حزمة من العقوبات بغرض تقويض إرادة موسكو وعزلها عن العالم كما يدعي، لكن روسيا أكدت أنها استعدت جيدا لمثل هذه الإجراءات التي توقعت حدوثها بغض النظر عن الموقف بشأن أوكرانيا.