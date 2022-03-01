ننشر طرق دفع فاتورة التليفون الأرضي عن شهر فبراير 2022

قامت الشركة المصرية للاتصالات بتخصيص العديد من الطرق لعملائها، لإتاحة وتسهيل طرق سداد فاتورة التليفون الأرضي الخاصة بشهر فبراير 2022، كما حدد طريقة الاستعلام عن الفاتورة.

وسنستعرض لكم متابعي موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور التالية، طرق دفع فاتورة التليفون الأرضي عن شهر فبراير 2022، وطريقة الاستعلام عن الفانورة، وهي كما يلي:

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

خصصت الشركة المصرية للاتصالات، طريقة سريعة للاستعلام عن قيمة فاتورة فبراير من خلال الرابط الإلكتروني.

- اختر فاتورة التليفون الأرضي.

- ادخل كود المنطقة، ثم رقم الهاتف الأرضي.

- اضغط على تسجيل.

- ستظهر لك الفاتورة المستحقة للدفع.

وتقدّم الشركة المصرية للاتصالات، طريقة أخرى للاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الأرضي، من خلال الاتصال على الرقم 19777 الخط الساخن للاستعلام عن الفاتورة، وهي إحدى خدمات الشركة المقدمة لعملائها، وبعد ذلك اتباع الخطوات التالية، حيث يتم اختيار خدمة التليفون الأرضي للاستعلام عن قيمة الفاتورة.

طرق دفع فاتورة التليفون

خصصت المصرية عدة طرق لدفع فاتورة التليفون عن شهر فبراير 2022، من خلال التحصيل الإلكتروني، من 11 منفذا منتشرة في جميع مدن ومحافظات الجمهورية، وهي كما يلي:

- مكاتب هيئة البريد المصري المنتشرة في جميع انحاء الجمهورية.

- خدمات فوري.

- خدماتي.

- Bee.

- خدمة مصاري.

- خدمة أمان.

- فودافون كاش.

- خدمة ممكن.

- خدمة سداد.

- ATM البنك الأهلي المصرين من خلال خدمات الصرف الإلكتروني المنتشرة في جميع مدن ومحافظات الجمهورية.

- خدمات الصرف الآلي الخاصة ببنك CIB.

وكانت الشركة المصرية للاتصالات، أعلنت قبل أيام مدّ شبكتها الدولية لتقوية الاتصالات والإنترنت، من خلال مشغلي الكابلات البحرية في المنطقة، من خلال الكابل البحري SEA-ME-WE-6، خلال نقاط الإنزال والمسارات الجديدة جغرافيا، التي تختلف عن المسارات الخاصة بكابلات SEA-ME-WE الأخرى، خاصة مع اتساع آفاق التحول الرقمي في العالم حاليا.