ننشر اسعار السجائر الجديدة بعد قرار رفعها.. الزيادة طالت بوكس وبوسطن وكليوباترا

أعلنت الشركة الشرقية للدخان إيسترن كومباني عن زيادة أسعار 10 أنواع سجائر اليوم الثلاثاء.

وتدخل الأسعار الجديدة للسجائر في مصر حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الثلاثاء، وفقا لأحكام ضريبة القيمة المضافة وتعديلاته.



كذلك تخضع أسعار السجائر في مصر إلى قانون نظام التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018.

وقال هاني أمان الرئيس التنفيذي للشركة إن أسعار السجائر ارتفعت في مصر بسبب ارتفاع تكاليف الشحن مؤخرا.

اسعار السجائر الجديدة

وأصبحت أسعار السجائر الجديدة للمستهلكين بعد الزيادة كالآتي:

بوسطن من 18.5 جنيه أصبحت 19.5 جنيه بزيادة جنيه.

بلمونت 18.5 جنيه وأصبحت 19.5 جنيه بزيادة جنيه.

كليوباترا – كينج سوبر كانت بـ17.5 جنيه وأصبحت 18.5 جنيه بزيادة جنيه.

كليوباترا – سوفت كوين كانت بـ18 جنيهًا وأصبحت 19 جنيهًا بزيادة جنيه.

كليوباترا بوكس 19 جنيهًا وأصبحت 20 جنيهًا، بزيادة جنيه.

كليوباترا سوبر كانت 20 جنيهًا أصبحت 21 جنيهًا بزيادة جنيه.

بوكس 10 بـ 11 جنيهًا وأصبحت 11.5 جنيه، بزيادة 50 قرشًا.

واستقرت أسعار سجائر مونديال (أحمر-أزرق -سيلفر) 21 جنيهًا.

واستقر سعر سجائر مونديال سويتش (منتول – بلوبيري) 24 جنيهًا، وكذلك سجائر ماتوسيان سوبر عند 24 جنيهًا.