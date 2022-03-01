مصرف البحرين المركزي وجارتنر يعقدان ورشة عمل حول الابتكار في قطاع التأمين

استضاف مصرف البحرين المركزي، ورشة عمل مرئية حول الابتكار في قطاع التأمين بالتعاون مع الشركة الاستشارية العالمية جارتنر وبحضور كبار مسؤولي شركات التأمين العاملة في مملكة البحرين.



وناقشت الورشة ، توجهات صناعة التأمين المستقبلية وما قد يزامنها من ابتكارات بالتكنولوجيا الرقمية في صناعة التأمين والخدمات والمنتجات التأمينية.

كما تم مناقشة دور InsurTechs، والتكنولوجيا الرقمية في هذا المجال وكيفية الاستفادة من منصة تكنولوجيا الأعمال الرقمية، كما تضمنت الورشة تحسين الأعمال الرقمية مقابل التحول الرقمي للأعمال، ومستويات النضج الرقمي في قطاع التأمين، والخدمات المصرفية المفتوحة كنموذج، ودراسة حالات مختلفة من شركات تأمين عالمية.



وفي كلمة له خلال الورشة قال السيد عبدالرحمن الباكر المدير التنفيذي للرقابة على المؤسسات المالية بمصرف البحرين المركزي إن هناك نموًا ملحوظًا في قطاع التأمين في البحرين وذلك نتيجةً للنمو الاقتصادي في المملكة وتحسين البيئة التشريعية والرقابية بالإضافة إلى زيادة الوعي التأميني لدى جمهور المواطنين، مشيرا إلى أنه لتعزيز ذلك النمو في القطاع، يستوجب على شركات التأمين أن تتبنى التكنولوجيا المالية والحلول الرقمية لتعزيز وضعها في سوق التأمين والذي سيساهم في زيادة نمو القطاع بشكل عام."



نبذة عن مصرف البحرين المركزي



أنشأ مصرف البحرين المركزي كجهاز رقابي يتمتع بالاستقلال المالي والإداري بموجب القانون رقم (64) لسنة 2006 بإصدار قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية.

وتم بصدور قانون المصرف الغاء العمل بقانون إنشاء مؤسسة نقد البحرين الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1972.

يُعنى مصرف البحرين المركزي بمسؤولية المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي في مملكة البحرين من خلال إتباع سياسة تستند إلى أفضل الممارسات الدولية.

ويعتبر السلطة الرقابية الوحيدة التي تشرف على القطاع المالي البحرينى.

واصل مصرف البحرين المركزي جهوده نحو التحسين المستمر في القطاع المالي حيث تم تنفيذ مبادرات جديدة خالل العام منها إصدار توجيهات للمرخص لهم باتخاذ اإلجراءات الالزمة لدعم المدفوعات التالمسيه، عمليات الترميز، وبدالة وطنية موحدة QR وكذلك االستعداد للتشغيل الفعلي إلعرف عميلك إلكترونيا KYC-e وتوفير واجهات برمجة التطبيقات )APIs )لمنصة مصرفية مفتوحة.

أنهت إدارة التفتيش 50 زيارة تفتيشية خالل عام 2020 إلى مختلف المؤسسات المالية المرخصة، شاملة

بذلك المصار ف المالية وشركات التأمين وغيرها. وقد تركزت الزيارات على أساس نهج إشرافي قائم على

المخاطر ومص مم لتحقيق األهداف اإلشرافية وضمان متانة نطاق الرقابة لدى المرخصين. قامت اإلدارة

بتطبيق منهجية ترتكز على المخاطر باستخدام منهجية CMORTALE.