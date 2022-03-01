خطوة بخطوة.. طريقة الاستعلام عن فاتورة الغاز إلكترونيا

يرغب معظم المواطنين بمتابعة رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي، حيث يمكن إدخال القراءة من يوم 1 حتى 20 من كل شهر، ويهدف المواطنون لمعرفة فاتورة الغاز وإدخال القراءة لسداد الفاتورة في موعدها دون تأخير.

وسنستعرض لكم متابعي موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور التالية، طريقة الاستعلام عن فاتورة الغاز إلكترونيا من المنزل، وذلك على النحو التالي:-

خطوات الاستعلام وإدخال قراءة فاتورة الغاز

- الدخول على الموقع الإلكتروني لشركة الخدمات التجارية البترولية.

- الضغط على خانة فاتورة الغاز.

- الضغط على خانة إدخال قراءة الغاز.

- اختيار رقم المشترك فرعي وشقة وعمارة وبلوك وقطاع ويومية ومنطقة ومحافظة.

- الضغط على خانة «اعرض».

- تظهر بيانات المستخدم كاملة.

- إدخال القراءة الحالية.

- وقد يتم إدخال القراءة من يوم 1 حتى يوم 20 من كل شهر.

الخطوات المطلوبة لسداد فاتورة الغاز إلكترونيا

ويمكن سداد فاتورة الغاز من خلال موقع شركة الخدمات التجارية البترولية، كما يلي:

- الدخول إلى الموقع الإلكتروني.

- اختيار خانة فاتورة الغاز من خدمات بتروتريد.

- اختيار خانة السداد الإكتروني فوري.

- إدخال رقم المشترك كاملا، والمحافظة، والمنطقة، واليومية، والقطاع، والبلوك، والعمارة، والشقة، والفرعي.

- اختيار طريقة السداد الإلكتروني.

طرق دفع فاتورة الغاز

- يمكن دفع فاتورة الغاز من خلال فوري ومصاري وbee وأمان وخدماتي وضامن وفون كاش.

موعد سداد فاتورة الغاز

- يمكن سداد الفاتورة من يوم 1 في الشهر حتى نهاية الشهر.

- يمكن إدخال قراءة الغاز من خلال الموقع الإلكتروني التابع لشركة الخدمات التجارية البترولية، أو من خلال مندوبي الشركة أو الاتصال بخدمة العملاء.

- يمكن الاتصال بخدمة العملاء المركزية للشركة على رقم 1122، أو من خلال الصفحة الرسمية الخاصة بها على فيس بوك، وذلك حال وجود أي استفسار.