على طريقتها الخاصة.. هاجر أحمد تحتفل بعيد ميلادها مع زوجها

تصدرت الفنانة هاجر أحمد مؤشرات بحث جوجل منذ الأمس، حيث احتفلت هاجر احمد على طريقتها الخاصة بعيد ميلادها مع زوجها أحمد الحداد.

عيد ميلاد هاجر أحمد

هاجر أحمد من مواليد 28 فبراير لعام 1994 من مواليد برج الحوت.

وشاركت هاجر أحمد جمهورها ومحبيها عبر حسابها الخاص على انستجرام، فيديو قصير من احتفاليه عيد ميلادها، وعلقت عليه برسالة لزوجها، تقول فيها: "أنا محظوظة حقًا لوجودك في حياتي".

كما نشر زوجها أحمد الحداد عبر حسابه على انستجرام، العديد من الصور لهما معا، وعلق عليها: "منذ اللحظة الأولى التي التقينا بها علمت أنك ستكوني زوجتي، وأنك ستظلي معي طوال الوقت، عيد ميلاد سعيد فتاتي الجميلة أنا محظوظ بوجودك".

وكانت هاجر أحمد، وجهت رسالة لزوجها في عيد ميلاده من قبل، حيث نشرت صور تجمعهما من خلال حساب الانستجرام الخاص بها وعلقت عليها بـ " "كان حب من النظرة الأولى،للوهلة الأخيرة، من وإلى الأبد"، وأضافت هاجر "عيد ميلاد سعيد للرجل الذي يحمل قلبي إلى الأبد".

أعمال هاجر أحمد

وكان قد عرض الفترة الماضية حلقات حكاية "دون ضمان" من مسلسل "إلا أنا" بطولة هنادى مهنى وهاجر أحمد، على قناة dmc.

"دون ضمان" هي الحكاية الثالثة من الموسم الثانى لمسلسل "إلا أنا"، حيث عرضت الأولى وهى "بيت عز" بطولة سهر الصايغ ورشدى الشامى وعصام السقا وتامر نبيل وصفاء الطوخى وسلوى محمد على وإخراج أحمد يسرا، الثانية بعنوان "بالورقة والقلم" بطولة يسرا اللوزى، على الطيب، نور محمود وإخراج محمد بكير.

مسلسل "إلا أنا" فكرة يسرى الفخرانى، وعرض على قناة DMC العام الماضى في 8 حكايات، كل حكاية قدمت بطولتها نجمة ومخرج مختلف مختلف فى 10 حلقات، وحقق العمل نجاحًا كبيرا مع الجمهور، واعتمد على حكايات مستوحاة من قصص وأحداث واقعية، حيث ناقش العديد من القضايا التي تهم المرأة والموجودة دائماُ في المجتمع المصرى.