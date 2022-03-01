"دبي للسيليكون" تبدأ برنامج "ساندبوكس" لدعم الشركات الناشئة في مراحلها المبكرة

أعلنت واحة دبي للسيليكون، المنطقة الحرة التكنولوجية المتكاملة، عن بدء برنامج "ساندبوكس" /SANDBOX/ الأول من نوعه في المنطقة لدعم الشركات التكنولوجية الناشئة في مراحلها المبكرة ومساعدتها على التوسع وجمع التمويل اللازم وذلك انطلاقًا من ريادة دبي في مجال دعم الشركات التكنولوجية الناشئة المحلية والإقليمية والعالمية، ومساعدتها على تأسيس وتنمية أعمالها في المنطقة، بما تمتلكه من بيئة استثمارية جاذبة ومنظومة تشريعية متطورة ومرنة.

وكشفت واحة دبي للسيليكون عن تلقى البرنامج الذي انطلق لأول مرة في " جيتكس نجوم المستقبل " في أكتوبر 2021، أكثر من 600 طلب من الشركات الناشئة ورواد الأعمال وقبول 12 متقدمًا يعملون في مجالات تقنية، للانضمام إلى البرنامج الممتد على مدى 12 شهرًا والذي يديره مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال /ديتك/ التابع لواحة دبي للسيليكون والذي يوفر مساحات عمل مشتركة ويعد الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقال الدكتور جمعة المطروشي المدير العام لواحة دبي للسيليكون: " تشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة نحو 95% من إجمالي الشركات العاملة في دبي، وتوظف نحو 42% من مجموع القوى العاملة في القطاع الخاص، لكن ثمة حاجة دائمة لتمويل الشركات الناشئة ورواد الأعمال في مراحلهم المبكرة.

لذا فإن هذا البرنامج يعالج هذه الحاجة ويدعم الشركات الناشئة في محطاتها التأسيسية، وخاصة الشركات التي تطور ابتكارات تقنية واعدة".

وأضاف المطروشي: " كنا واثقين أن برنامج "ساندبوكس" سيحظى باهتمام رواد الأعمال، ونفخر بتلقينا عددًا كبيرًا من الطلبات، حيث كانت عملية اختيار القائمة النهائية من تلك الأعداد الكبيرة أمرًا صعبًا، لكن البرنامج يعتمد عملية تقديم مستمرة، ويسعدنا أن نبقي الباب مفتوحًا للتسجيل. ونحن متحمسون لرؤية التجارب والخبرات التي ستقدمها 12 شركة ناشئة تم اختيارها".

ويقوم برنامج "ساندبوكس" على ست ركائز رئيسية هي تطوير المنتجات، وتنمية المشاريع، ورصد الأسواق، والدعم القانوني، وجمع التمويلات والتشخيص المالي، وصحة عمليات الشركات الناشئة وكوادرها. وبفضل دعم Dtec Ventures، يعتمد "ساندبوكس" على مجتمع حيوي من رواد الأعمال الناشئين في "ديتك"، أكبر مركز تكنولوجي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وإدراكًا لأهمية دعم الشركات الناشئة في المراحل المبكرة، يوفر "ديتك" للمشاركين في البرنامج حزمًا حصرية لتأسيس الشركات مع فرص للوصول إلى صناديق التمويل الجريء وخدمات واسعة يوفرها شركاء واحة دبي للسيليكون.

وسوف تتبع الشركات الناشئة الـ12 منهجًا منظمًا يشمل ورش العمل النظرية والعملية، وجلسات التوجيه، وفرص شبكات الأعمال التي تساعدها على النمو. كما ستستفيد مما يزيد على 200 ساعة من الورش العملية، وأكثر من 100 ساعة من جلسات التوجيه المباشر التي يقودها خبراء في القطاع.

وتشمل الشركات الناشئة في المراحل المبكرة التي انضمت إلى الدفعة الأولى من البرنامج كلًا من Delivers.ai، المتخصصة في إدارة شبكات الروبوتات والملاحة المستقلة؛ وDistichain، التي توفر منصة لخدمات قطاع الأعمال باستخدام تقنيات البلوك تشين والذكاء الاصطناعي؛ وIngeniodata، شركة إنترنت الأشياء التي تقدم حلولًا لاستكشاف الطرق الداخلية عبر دمج الخرائط والواقع المعزز وتقنيات البلوتوث؛ وHifz، التطبيق الذي يقدم للمقاهي والمطاعم إمكانية التسويق التجاري للمنتجات التي اقتربت صلاحيتها من الانتهاء بأسعار مخفضة؛ وRevent، وهي منصة تجارة إلكترونية متخصصة في الأجهزة المستعملة؛ وKonspot، المنصة التي تعمل لتمكين المطورين من دمج الاجتماعات عبر الفيديو في تطبيقات الأعمال الحالية؛ وHulexo، وهو نظام لتخطيط موارد المؤسسات باستخدام رموز مختصرة وتقنيات تطوير التطبيقات السريعة؛ وAHAD، للحلول السيبرانية التي تشمل الأمن السيبراني والامتثال والتحول الرقمي؛ وDUDI، للرياضة الاجتماعية؛ وOslo Pet Insurance، التي توفر حلول التأمين على الحيوانات الأليفة سحابيًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ وSketshare، وهو عبارة عن لوحة افتراضية للتعاون والمشاركة الفورية، وBitocost، الذي يتيح الوصول إلى البودكاست عبر تسهيل عملية صناعة المحتوى الصوتي ومشاركته بأحجام صغيرة.

يذكر أن "ديتك" يوفر مساحات عمل مشتركة وبرامج لحضانة الأعمال ومنشآت للأبحاث والتطوير، ومساحات للفعاليات، ودعمًا لتأسيس الأعمال الرقمية بما في ذلك الترخيص. ويضم المركز أكثر من 1000 شركة ناشئة من 75 دولة. وتدعم واحة دبي للسيليكون من خلال "ديتك" رواد الأعمال والشركات الناشئة والمبتكرين، وخصوصًا أولئك الذين يعملون في القطاع التقني ومجالات الذكاء الاصطناعي والرقمنة.