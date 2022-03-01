الأسواق الأوروبية تُغلق على انخفاض حاد مع اقتراب روسيا من العاصمة الأوكرانية



أغفلت الأسهم الأوروبية على انخفاض حاد يوم الثلاثاء وسط تقارير تفيد بأن قافلة روسية كبيرة تتجه نحو العاصمة الأوكرانية كييف.

انخفض مؤشر Stoxx 600 لعموم أوروبا بنسبة 2.2% عند الإغلاق، مع انخفاض أسهم السفر والترفيه بنسبة 7% لقيادة الخسائر، حيث تراجعت معظم القطاعات والبورصات الرئيسية إلى المنطقة السلبية.

وعلى صعيد الأخبار الاقتصادية، ارتفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي لشهر فبراير في بريطانيا ليسجل 58.0 نقطة من 75.3 كان سجلها المؤشر في شهر يناير، بينما تراجع مؤشر مديري المشتريات الصناعي الألماني للفترة ذاتها ليسجل 58.4 نقطة من 59.8 نقطة سجلها المؤشر الألماني في شهر يناير

ويبدو أن روسيا قد زادت من حدتها في غزوها لأوكرانيا بين عشية وضحاها مع ظهور تقارير وصور الأقمار الصناعية لقافلة طويلة، يبلغ طولها نحو 65 كم من المركبات العسكرية الروسية المتجهة نحو العاصمة الأوكرانية كييف.

وجاءت المكاسب في أوروبا من شركات Bayer وCovestro وHelloFresh وZaland، بينما واصلت الأسهم في الشركات التي يرى السوق أنها منفتحة على روسيا تأثرها.

من جهة أخرى، واصلت شركة الدفاع الألمانية Rheinmetall الصعود بعد تعهد الحكومة الألمانية بتعزيز الإنفاق الدفاعي، حيث ارتفع السهم بنسبة 17% يوم الثلاثاء.



وقال نيك كليج رئيس الشؤون العالمية في شركة Meta اليوم الثلاثاء إن شركته بدأت خفض ترتيب المحتوى الخاص بوسائل الإعلام الحكومية الروسية على صفحات Facebook وInstagramعلى مستوى العالم، فضلًا عن المنشورات التي تحتوي على روابط لتلك الوسائل على Facebook.

وتواجه شركات التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي ضغوطًا للرد على غزو روسيا يوم الخميس الماضي لأوكرانيا، والذي أدى إلى فرض حكومات في أنحاء العالم عقوبات اقتصادية على موسكو.

وقال كليج إن Meta كانت تجري "مناقشات مطولة" مع هيئة تنظيم الاتصالات الروسية بخصوص قانونها الجديد الذي يلزم بعض شركات الإنترنت الأجنبية بفتح مكاتب لها في روسيا. ووصف بعض أحكام القانون الجديد بأنها "غير متناسبة".

قال مسؤول بشركة Meta المالكة لموقع التواصل الاجتماعي Facebook الأسبوع الماضي، إن الشركة أسست مركز عمليات خاص لمتابعة الصراع في أوكرانيا وأطلقت ميزة تمكن المستخدمين في ذلك البلد من إغلاق ملفاتهم الشخصية على موقع Facebook ضمانًا لأمنهم.

ونشرت شركة Twitter أيضًا يوم الأربعاء الماضي بعض النصائح عن كيفية تأمين المستخدمين لحساباتهم من القرصنة والتأكد من خصوصية تغريداتهم ووقف تنشيط حساباتهم.

تواجه Meta، ومعها Twitter وGoogle إجراءات عقابية محتملة في روسيا لعدم الامتثال بعد للقانون الجديد.

وكانت Meta قد أعلنت أمس أنها ستقيد الوصول إلى وسيلتي الإعلام الحكوميتين الروسيتين روسيا اليوم وسبوتنيك على منصاتها في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.

وقال كليج إن الشركة تلقت أيضًا طلبات من حكومات خارج الاتحاد الأوروبي لحظر وسائل الإعلام الحكومية الروسية.