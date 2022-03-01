تعرف على موعد شم النسيم 2022 والإجازة الرسمية

خلال الساعات الأخيرة، زادت عمليات البحث عبر محرك جوجل العالمي، عن موعد شم النسيم 2022، والذي يحل في شهر أبريل المقبل، في اليوم التالي لعيد القيامة المجيد وفق الكنيسة الشرقية الأرثوذكسية.

ويبحث الكثيرون عن موعد شم النسيم لأنه عطلة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العمال سواء للقطاع الخاص أو العام.

وسنستعرض لكم متابعي موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور التالية، موعد شم النسيم 2022 والإجازة الرسمية، وذلك وفقًا للأجندة المعلنة من قبل مجلس الوزراء في بداية العام، في السطور التالية:

موعد شم النسيم 2022

وبحسب أجندة مجلس الوزراء، فسيكون موعد شم النسيم 2022 هو يوم الاثنين 25 أبريل، وهو أيضا مناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء، ويزامن اليوم الرابع عشر من شهر رمضان 2022.

موعد إجازة شم النسيم 2022

ويعتبر يوم شم النسيم أو عيد الربيع عند قدماء المصريين هو عطلة رسمية مدفوعة الأجر للقطاعين العام والخاص، ولكن بسبب قرار سابق لمجلس الوزراء، فإنه يتم ترحيل الإجازات إلى نهاية الأسبوع، لذلك يتوقع أن تكون الإجازة يوم الخميس يوم 28 أبريل، لكن بسبب توافق إجازتين في نفس اليوم، فلا يعرف هل سيكون هناك يوم آخر إجازة أم لا؟ ويتوقع أن يعلن مجلس الوزراء وقتها موقف الإجازة.

شم النسيم

عيد الربيع أو عيد الفصح واحد من أهم الأعياد التي احتفل بها قدماء المصريين، ويتجاوز عمر الاحتفال بها أكثر من 4 آلاف عام، وهو معروف بعاداته وتقاليده وعلى رأسها تلوين البيض، الذي يرمز إلى خروج روح من الجماد إلى الحياة، أو بمعني آخر يرمز إلي بداية جديدة، بالإضافة إلي الأطعمة المميزة التي تتضمن الفسيخ والرنجة والأسماك المملحة، وترمز إلى التجديد وإعادة تصنيعها، أما الخس فهو من الأطعمة التي قدسها المصريون في الماضي، ويفضل البعض تناوله في هذا اليوم.