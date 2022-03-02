مدرب الزمالك السابق بديل كارتيرون

يدرس مسؤولي نادي الزمالك عدة سير ذاتية لبعض المدربين للاستقرار على أحدهم لقيادة الفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة وذلك بعد رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون.

وكشف الإعلامي محمد فاروق عن تطورات ملف المدير الفني الأجنبي الجديد للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك خلال الفترة المقبلة.

وقال فاروق خلال برنامجه البريمو:"إسم السويسري كريستيان جروس المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك مطروح بقوة في الساعات الجارية لعودته مرة أخرى لقيادة الفريق بعدما تم عرضه من جانب وكيله في أوروبا".

وأضاف: "هناك اتصالات تمت بين إدارة الزمالك ووكيل المدرب خلال الساعات الماضية للتعرف على شروط جروس للعودة وقيادة القلعة البيضاء من جديد ".

