أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 2-3-2022

استقرت أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء، بعد ارتفاعها بنحو 14 جنيهًا يأتي ذلك مع ارتفاع أسعار المعدن عالميًا لتتتخطي مستوي 1900 دولار، وسجل الذهب في مصر عيار 21 وهو الأكثر مبيعا 853 جنيها للجرام.



أسعار الذهب فى مصر:



عيار 24 يسجل 974.75 جنيها.

عيار 21 يسجل 853 جنيها.

عيار 18 يسجل 731.25 جنيها.

الجنيه الذهب 6824 جنيها.

كشف هاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة للمصوغات باتحاد الغرف التجارية، أسباب ارتفاع أسعار الذهب خلال السنوات الأخيرة، قائلًا: "المستهلكين والدول يقومون باللجوء إلى الذهب في وقت الحروب على غرار ما يحدث الآن في أوكرانيا".

وأضاف "ميلاد" أن الطلب عندما يزداد على الذهب يرتفع سعره، معقبًا: "قبل الحرب، كان سعر الذهب يزداد أيضا بسبب وجود عوامل متعددة، مثل جائحة كورونا التي أثرت بقوة على اقتصاد العالم، مما أدى إلى تخطي أسعار الذهب 2000 دولار في أغسطس 2020، وكان سعر الذهب في مصر أكثر من 920 جنيها".

وتابع رئيس الشعبة العامة للمصوغات والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية: "مع اكتشاف اللقاحات والاطمئنان النسبي تأثر سعر الذهب وانخفض، إلا أن انخفاضاته لم تجعل سعره يصل إلى مستوى ما قبل كورونا، ويتراوح سعر الذهب عيار 21 في حدود 821 جنيها".

وأشار إلى أن سوق الذهب متقلب نسبيا نتيجة لتقلبات الأسعار، لكن لا يمكن القول بأن هناك توجه عام في اتجاه معين، لكن رؤية كل مستهلك ومستثمر يكون له رؤية خاصة، لافتًا إلى أن كل شيء وارد فيما يتعلق بزيادة أسعار الذهب، ولا يمكن التنبؤ على وجه التحديد بالمدة التي سيرتفع فيها سعر الذهب.

ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية إلى 1941 دولار للأوقية مرتفعا بنحو ستة بالمئة حتى الآن هذا الشهر فيما قد يصبح أعلى أداء شهري منذ مايو 2021.

وصعد سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 24.34 دولار للأوقية كما زاد سعر البلاتين 0.5 بالمئة إلى 1059.26 دولار للأوقية.

كما قفز سعر البلاديوم بنحو ستة بالمئة اليوم الاثنين بعد أن تزايدت المخاوف المتعلقة بإمدادات المعدن المستخدم في صناعة السيارات، حيث ارتفع 5.8 بالمئة إلى 2503.41 دولار.