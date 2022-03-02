عادل حنفي: أسعار عمرة رمضان هتزيد عن 50 ألف جنيه

قال عادل حنفي نائب رئيس اتحاد عام المصريين في المملكة العربية السعودية، إنّ أسعار العمرة بدأت تنخفض في جمهورية مصر العربية، مشيرًا إلى أن قلة عدد المعتمرين والحجر الصحي لمدة 3 أيام ومسحة الـpcr بعد 48 ساعة من السفر إلى السعودية وهو ما تسبب في زيادة الأسعار منذ أن فتحت المملكة الباب أمام المعتمرين.

وأضاف حنفي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "90 دقيقة" على قناة المحور: "هناك التأمين على المعتمر، وهذا الامر يطبق لأول مرة، وكان ذلك سبب زيادة أسعار العمرة".

وأردف: "اسعار العمرة هتنزل كمان، مفيش إقبال شديد من المعتمرين لأن الأسعار مبالغ فيه، وعمرة رمضان ممكن تزيد عن 50 ألف جنيه بشوية وممكن تبقى بـ55 ألف جنيه، لكن أسعار العمرة دلوقتي أقل بكتير".

وأشار، إلى أن المعتمرين في المملكة يشعرون بسعادة كبيرة لأنهم كانوا في اشتياق إلى زيارة بيت الله الحرام، كما قدم عدة نصائح للمسافرين إلى المملكة منها عدم اصطحاب الأدوية وعدم حمل أمتعة الغير منعا لحدوث أي مشكلة.