ذروة الموجة الحارة.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الأربعاء

أخبار مصر
أرشيفية
أرشيفية
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أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن اليوم الأربعاء سيشهد ذروة الموجة الحارة التي تمر بها مصر حاليا، حيث يسود طقس مائل للحرارة، خلال ساعات النهار على جميع محافظات ومدن الجمهورية، ودافئ على جنوب سيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر، والسواحل الغربية والشرقية.


حالة الطقس اليوم الأربعاء


وأضافت الأرصاد الجوية، فى بيانها، أنه يسود طقس غائم معظم ساعات النهار مع وجود أتربة عالقة على جميع محافظات ومدن الجمهورية، عدا محافظات شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، إذ يكون الطقس مشمسا طوال ساعات النهار، مع وجود نشاط للرياح الجنوبية الغربية على جميع محافظات الجمهورية، وهى مثيرة للرمال والأتربة وتأتي بشكل متقطع.


وتابعت أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية للبلاد، ولكنها لن تكون مؤثرة على الأنشطة اليومية، مع وجود نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة.


درجات الحرارة اليوم الأربعاء


جاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم على مدن ومحافظات مصر كالتالي:
القاهرة 27 12

الإسكندرية 24 12

وادي النطرون 27 11

طنطا 26 12

شبين الكوم 27 12

دمنهور 24 12

بلطيم 25 11

مطروح 22 12

السلوم 21 11

سيوة 25 10

بورسعيد 24 11

دمياط 23 12

الزقازيق 26 12

المنصورة 26 11

الإسماعيلية 26 12

السويس 27 11

العريش 24 10

رفح 23 09

رأس سدر 24 12

نخل 23 4

نويبع 27 15

طابا 26 13

كاترين 24 03

الطور 26 10

شرم الشيخ 26 14

الغردقة 27 14

مرسى علم 28 14

الفيوم 27 10

بني سويف 27 10

المنيا 28 08

أسيوط 28 08

سوهاج 28 09

قنا 30 10

الأقصر 31 10

أسوان 32 12

إدفو 33 12

أبو سمبل 33 11

الوادي الجديد 31 08

شلاتين 31 12

أبو رماد 27 12

حلايب 28 13

رأس حدربة 24 14

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