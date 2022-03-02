أسعار الخضراوات اليوم الأربعاء 2-3-2022 في سوق العبور
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استقرت أسعار الخضراوات اليوم الأربعاء في سوق العبور، ليصعد السعر في أسواق التجزئة ليسجل كيلو الطماطم نحو 7 جنيهات وجاءت الأسعار كالتالي:
خيار 12 جنيهًا
جزر 7.5 جنيهًا
بصل ابيض 5 جنيهًا
بصل احمر 5 جنيهًا
بذنجان ابيض 12 جنيهًا
بذنجان عروس 12 جنيهًا
بذنجان رومي 12 جنيهًا
بطاطس 8 جنيهًا
فلفل الوان 27 جنيهًا
ليمون بلدي 15 جنيهًا
كوسة 15 جنيهًا
بنجر 12 جنيهًا
لفت 4 جنيهًا
ثوم شبك 10 جنيهًا
كرنب بلدى 15 جنيهًا
ملوخيه 14 جنيهًا
قلقاس10 جنيهًا
قرنبيط 15 جنيهًا
بسله 12 جنيهًا
بطاطا سكري 5 جنيهًا
كابوتشا 5 جنيهًا
مشروم 22 جنيهًا
حزمه سبانخ 4 جنيهًا