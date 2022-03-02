الأرصاد: انخفاض في درجات الحرارة الخميس والجمعة.. ومعاودة الارتفاع يوم السبت

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إنّ فترة النهار اليوم الأربعاء، ستشهد ذروة درجات الحرارة حيث سترتفع درجات الحرارة على القاهرة اليوم بنحو 3 درجات عن الأمس.

وأضافت غانم في مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن الطقس خلال فترة النهار سيكون مائلا للحرارة على أغلب مناطق الجمهورية لكن مع أغلب ساعات الليل ستبدأ درجات الحرارة في الانخفاض بشكل ملحوظ.

وتابعت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة ستنخفض يومي الخميس والجمعة بنحو 7 درجات عن اليوم، أي أن العظمى على القاهرة الكبرى ستكون غدا 20 درجة مئوية، خاصة مع نشاط الرياح على أغلب مناطق الجمهورية، وسرعات الرياح ستتراوح بين 40 كم و50 كم في الساعة وهو ما يزيد الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.

ولفتت، إلى أن يوم الخميس سيشهد تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري مع زيادة فرص سقوط الأمطار الخفيفة لكنها لن تكون مؤثرة تماما على الأنشطة اليومية، مشيرةً إلى أن البلاد ستشهد نشاطا للرياح الجنوبية الغربية مثيرة لبعض الرمال والاتربة في الاماكن المكشوفة مثل الطرق الصحراوية.

وأوضحت: "سنعاود الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة مرة أخرى يوم السبت، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فإنها ستكون معتدلة ومؤهلة لأعمال الصيد والملاحة البحرية لكن بداية من مساء اليوم سيكون هناك حالة من الاضطراب في حركة الملاحة البحرية بالبحر المتوسط".