خطوات حجز شقة والتسجيل عبر موقع صندوق الإسكان الاجتماعي

ننشر لكم في السطور التالية، خطوات حجز شقة والتسجيل عبر موقع صندوق الإسكان الاجتماعي، وسهولة حجز وحدة من وحدات وزارة الإسكان المطروحة لمتوسطي الدخل، حيث تعتبر الوحدات جاهزة للتسليم الفوري للمواطنين متوسطي الدخل.

وجاء هذا ضمن مبادرات البنك المركزي المصري المتنوعة للتمويل العقاري، التي وجه بها رئيس الجمهورية، بفائدة 3 في المئة متناقصة و8 في المئة متناقصة.

ووحدات الإسكان المطروحة، هي وحدات سكنية بـ3 مشروعات، منها "سكن مصر"، و"دار مصر"، و"JANNA"، وجاء هذا بالتعاون بين صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

وعن الفئات المستفيدة من حجز شقق الإسكان الاجتماعي هي الأسرة التي يصل دخلها بحد أقصي 14 ألف جنيه و10 آلاف جنيه للأعزب وسيحصلون على وحدات ضمن الـ3% ومدة التقسيط 30 سنة.

ومن المفترض أن من يصل دخله من 14 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه، يمكنهم الحصول على وحدات تصل إلى مليون و935 ألف جنيه بنسبة تمويل 8% ومدة التمويل 25 عاما.

وتستعرض بوابة لفجر الإلكترونية في السطور التالية، خطوات حجز شقة والتسجيل عبر موقع صندوق الإسكان الاجتماعي وشروط حجز شقة عبر موقع صندوق التأمين الاجتماعي.

خطوات حجز شقة عبر موقع صندوق الإسكان الاجتماعي

نقدم لكم خطوات حجز شقة عبر موقع صندوق الإسكان الاجتماعي، في النقاط التالية:

يتم حجز شقة عبر موقع صندوق الإسكان الاجتماعى، من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني.

على المتقدمين لحجز شقة يتم الضغط على خيار إنشاء حساب جديد

وعلى الراغبين في حجز شقة عبر موقع صندوق السكان الاجتماعي، تسجيل بياناتك وإرفاق صورة بطاقة الرقم القومي للزوج والزوجة بجانب إرفاق صورة البطاقة في حالة كان الرجل أعزب.

وتنتظر الرقم السري الخاص بالحساب التابع لك.

ومن المقرر أن تصل لك رسالة لسهولة سداد مبلغ جدية الحجز.

عليك تحميل كراسة شروط حجز الوحدة من الموقع

ويجب التوجه إلى بنك التعمير والإسكان لسداد مبلغ جدية الحجز أو تحويل المبلغ عوضا عن ذلك من حسابك إلى حساب وزارة الإسكان داخل البنك

على الرغب في حجز شقة، أن يحدد المدينة المراد السكن والإقابة بها، وسيتم اختيار المشروع أيضا.

شروط حجز شقة عبر موقع صندوق التأمين الاجتماعي

يجب أن يكون المتقدم مصري الجنسية

يجب ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة ولا يزيد عن 75 سنة

المتقدم لا يحق له حجز أكثر من وحدة سكنية في إعلان واحد سواء في لمدن الجديدة أو المحافظات.

ألا يكون قد سبق التخصيص للمتقدم أو للأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر) وحدة سكنية أو قطعة أرض سكنية أيًا كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات، سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير ضمن مشروعات برنامج الإسكان الاجتماعي

ألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر) قد استفاد من مبادرات التمويل العقاري الصادرة من البنك المركزي بقرارات مجلس إدارته بتاريخ فبراير 2014 أو بتاريخ ديسمبر 2019 وتعديلاتهما أو بتاريخ يوليو 2021

أن يقر المتقدم بصحة البيانات والمستندات المقدمة منه عند الحجز، وفي حالة المخالفة يكون مسؤولًا جنائيًا ومدنيًا، ويحق للصندوق أو/ وللجهة المالكة للوحدات إلغاء التخصيص، واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائي، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية لحفظ حقوقهما

في حالة أصحاب المعاشات يجب سداد 40 في المئة بحد أدنى من قيمة الوحدة كدفعة مقدمة، مع تحويل المعاش إلى الجهة الممولة.

يحظر على المتقدم شراء الوحدات السكنية نقدًا.