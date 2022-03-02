الأرصاد: ارتفاع في درجات الحرارة وطقس مشمس بعدة مناطق

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه يسود البلاد ارتفاع في درجات الحرارة وطقس مشمس بعدة مناطق.

ووفقا لبيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أوضح أنه تشهد البلاد اليوم الأربعاء الموافق 2-3-2022، ارتفاعا في درجات الحرارة.

وتستعرض بوابة الفجر الإلكترونية في النقاط التالية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة ودرجات الحرارة بمحافظات الجمهورية.

طقس ليوم في القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية

أشارت الأرصاد الجوية إلى أنه يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية.

وكشفت الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس في شمال وجنوب الوجه البحري، مؤكدة أنه يسود طقس مائل للحرارة بهذه المناطق.

ومن جهتها، بينت الأرصاد الجوية في بيانها، نه يسود طقس دافئ على السواحل الشمالية الغربية، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

وتوقعت أنه يميل الطقس للحرارة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وفقا لبيان هيئة الأرصاد.

طقس اليوم في الصعيد

وبالنسبة لطقس شمال الصعيد وجنوب الصعيد، فيسود طقس مائل للحرارة نهارا وشديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

طقس اليوم مشمس مستقر

وعن حالة الطقس اليوم، من المتوقع أن يشهد استقرارا في الأحوال الجوية على كافة الأنحاء، ويسود البلاد طقس مشمس لطيف، مع وجود نشاط للرياح غير مؤثرة على الأنشطة اليومية.

درجات الحرارة المتوقعة

وعن درجات الحرارة المتوقعة وفقا لبيان الأرصاد الجوية، أوضحت أن القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 12 درجة.

وأعلنت الأرصاد الجوية عن درجات الحرارة في الإسكندرية لتسجل العظمى 24 والصغرى 12 درجة.

وتوقعت أن تصل درجات الحرارة في مطروح العظمى 22 درجة والصغرى 12 درجة، بينما تسجل سانت كاترين العظمى 24 درجات والصغرى 03 درجات.

درجات الحرارة في محافظات الصعيد

توقعت الأرصاد أن تسجل سوهاج العظمى28 درجة والصغرى 09 درجات، بينما تسجل قنا العظمى 30 درجة والصغرى 10 درجات، فيما تسجل أسوان العظمى 32 درجة والصغرى 12 درجة.