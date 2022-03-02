إمساكية رمضان لعام 1443 هجريا.. اعرف مواعيد الإفطار والسحور ومواقيت الصلاة

تقدم بوابة الفجر الإلكترونية لقرائها الكرام، إمساكية رمضان لعام 1443 هجريا و2022 ميلاديا، لمعرفة مواعيد الإفطار والسحور ومواقيت الصلاة، حيث تقصلنا أيام قليلةعن موعد شهر رمضان المعظم.

ووفقا للحسابات الفلكية، أكدت أنه يولد هلال شهر رمضان لعام 1443 هجريا مباشرة بعد حدوث الاقتران، وذلك يوم الجمعة 29 من شعبان لعام 1443 هجريا الموافق 1 أبريل عام 2022 وهو يوم الرؤية.



ومن المنتظر أن تكون غرة شهر رمضان المعظم 1443 يوم السبت 2 أبريل عام 2022، وفقا للحسابات الفلكية.



وعن إمساكية شهر رمضان لعام 1443 هجريا لمعرفة مواعيد الإفطار والسحور ومواقيت الصلاة إليكم الصورة التالية:

ومن المقرر أن تستطلع دار الإفتاء اليوم الأربعاء الموافق 2 مارس 2022،هلال شهر شعبان لعام 1443 هجريا، من خلال عدد من اللجان على مستوى الجمهورية.

ويولد هلال شهر شعبان مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السابعة والدقيقة 35 مساء بتوقيت القاهرة يوم الأربعاء 29 من رجـب 1443 هـجريا الموافق 2022 / 3 / 2 م (يوم الرؤية).

ووفقا للحسابات الفلكية، يكون يوم الخميس 2022 / 3 / 3 هو المتمم لشهر رجب 1443 هجريا، وتكون غرة شهر شعبان 1443هـ فلكيأ يوم الجمعة 2022 / 3 / 4 م.