مانشستر سيتى  يتخطى بيتربوره إلى ربع نهائى كأس الاتحاد الإنجليزى

تصدر فريق مانشستر سيتى تريند محرك البحث الشهير جوجل، اليوم الأربعاء الموافق الثاني من مارس 2022، بعدما تخطى عقبة بيتربوره يونايتد، في مباراتهما أمس، ليتأهل إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

تأهل مانشستر سيتى

ونجح مانشستر سيتى في التأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزى بالموسم الجاري 2021-2022، بفوزه على بيتربوره يونايتد، بهدفين دون رد، في المواجهة التي استضافها ملعب "لندن رود".

أهداف مانشستر سيتى

وأحرز الهدف الأول لفريق مانشستر سيتي لاعبه الدولي الجزائري رياض محرض، من مراوغة رائعة، فيالدقيقة الـ60 من عمر المباراة، قبل أن يضيف جاك جريليش الهدف الثانى في الدقيقة 67.

تشكيل مانشستر سيتى

ولعب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتى المباراة بتشكيل مكون من إيديرسون في حراسة المرمى أمامه رباعي الدفاع كانسيلو وزينتشينكو ودياز وآكي، مع خط وسط يضم جوندوجان وفيرناندينهو وجريليش، وهجوم فودين ومحرز وخيسوس.

مانشستر سيتى يتصدر بريمير ليج

ويتصدر مانشستر سيتى ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 66 نقطة وبفارق 6 نقاط كاملة عن أقرب منافسيه فريق ليفربول الإنجليزي، الذي يضم بين صفوفه الدولي المصري محمد صلاح.

نتائج مانشستر سيتى

ولعب فريق مانشستر سيتى 27 مباراة هذا الموسم في بطولة الوري الإنجليزي الممتاز، نجح خلالها في الفوز بـ21 مباراة بينما تعادل في 3 لقاءات وخسر في ثلاثة أخرى.