صحة الغربية: غلق وتشميع مركز طبي متخصص بالمحلة الكبرى (صور)

قال الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، أنه تم مداهمة أحد المراكز الطبية المتخصصة بنطاق مدينه المحلة الكبرى بعد ورود معلومات بأنه يعمل دون ترخيص، والتمريض لا يحمل كارنيه مزاولة مهنة وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

فقد تم عمل محضر إثبات حالة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.

يأتي ذلك في إطار توجيهات وزير الصحة والسكان والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بتشديد الرقابة والمرور على المؤسسات والمستشفيات الخاصة بنطاق المحافظه.



وأوضح وكيل الوزارة أنه قد تم شن حملة مكبرة مساء أمس من إدارة العلاج الحر برئاسة الدكتور الهيثم عبد الحافظ مدير ادارة العلاج الحر بالمديريه، وتشيكل لجنة بعضوية الدكتور أحمد كامل الشيخ والدكتور مهاب صلاح والدكتور إبراهيم عامر، وتم ضبط المخالفات بالمركز واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتشميع المركز الطبي المضبوط بكامل محتوياته.



كما أكد وكيل الوزارة استمرار الحملات المكثفة على مختلف المنشآت الصحية بنطاق المحافظة وضبط المخالف منها حفاظًا على صحة وسلامة الجميع.