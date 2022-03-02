سعر الدولار اليوم الأربعاء 2-3-2022 في مصر

تصدر سعر الدولار اليوم مصر تريند محرك البحث الشهير جوجل، بعدما زاد البحث عن تلك الأسعار، على خلفية تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية التي ألقت بظلالها مؤخرا على الساحة العالمية.

سعر الدولار اليوم مصر

وشهد سعر الدولار اليوم مصر الموافق الثاني من مارس 2022، استقرارا في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة العاملة في الجمهورية.

أعلى سعر للدولار في مصر

وبلغ متوسط سعر الدولار اليوم مصر بالأسواق المحلية، نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، حسبما أعلن البنك المركزي المصري.

أعلى سعر الدولار اليوم مصر

وسجل سعر الدولار اليوم مصر 15.68 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، في مصرف أبوظبي الإسلامي، والأهلي الكويتي، والاستثمار العربي.

وهيمن سعر الدولار اليوم مصر 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع على تعاملات الدولار في 18 بنكا، منها، التجاري الدولي، والبركة، وبلوم مصر، وكريدي أجريكول، القاهرة، الإسكندرية، HSBC، والبنك العربي الأفريقي.

سعر الدولار اليوم مصر في البنك الأهلي المصري وبنك مصر

فيما سجل سعر الدولار اليوم مصر في بنكي الأهلي ومصر 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وهو أقل سعر للدولار في مصر.