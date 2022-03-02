توتنهام يودع كأس الاتحاد الإنجليزي بعد خسارته من ميدلزبره

ودع فريق توتنهام هوتسبير بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي من الدور ثمن النهائي، بعد خسارته أمام ميدلزبره بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينمها يوم أمس الثلاثاء، على ملعب "ريفرسايد ستديوم".

خروج توتنهام

ولعب توتنهام ونظيره ميدلزبره، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، حيث خيم التعادل على الفريقين، خلال أشوط المباراة الأصلية.

خسارة توتنهام

واستمر التعاون السلبي بين توتنهام وميدلزبره قبل أن يحسمها الأخسير في الدقيقة 107 من عمر اللقاء، بتسجيل هدف، عن طريق جوش كوبورن ليطيح بتوتنهام من الكأس.

ميدلزبره يتخطى توتنهام

ونجح ميدلزبره في تخطي عقبة توتنهام ليتأهل إلى الدور ربع النهائي من كأس الاتحاد الإنجليزي في الليلة التي سقط فيها مانشستر يونايتد، بينما نججح مانشستر سيتي في العبور إلى الدور نفسه.

تشكيل توتنهام

وبدأ توتنهام مباراة ميدلزبره بتشكيل مكون من لوريس في حراسة المرمى، أمامه ثلاثي الدفاع ديفيز وداير وروميرو، وبالوسط سيسينيون ووينكس وهوييبرج، ودوهيرتي، وفي الهجوم سون وكين وكولوسيفسكي.