“الزراعة" تستقبل 32 مبعوثا من الدول الأفريقية والأسيوية

الاقتصاد
بوابة الفجر
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في ضوء تنفيذ تكلفيات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتعميق التعاون مع مختلف دول العالم في مجال التدريب وبناء القدرات
أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الوزارة استقبلت ٣٢ متدربا من الدول الأفريقية وبعض دول شرق اسيا والهند للتدريب بالمركز الدولي للزراعة وبالتنسيق مع الجهات ذات الصلة حيث تم استئناف الدورات التدريبية بعد توقف دام عامين بسبب جائحة كورونا وأشار إلى أن التدريب سوف يشمل برامج تقنيات الزراعة الحديثة وعمليات ما بعد الحصاد وتكنولوجيا الصناعات الغذائية وتحليل وادارة المشروعات.

وأضاف "القصير" ان عدد المبعوثين الافارقة بالثلاث برامج المشار اليها نحو 29 متدرب من 11 دولة افريقية هى: جنوب السودان وتنزانيا، والنيجر،  والكونغوا الديمقراطية، والكاميرون والصومال، ومالى، وتشاد، والجابون، وغنيا كوناكرى،  وعدد 3 متدربين من دول الهند وأرمنيا وسيريلانكا.  

ومن ناحيته قال  سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية إن البرامج التدريبية تتضمن محاضرات نظرية وزيارات ميدانية تعليمية بالتنسيق مع مديريات الزراعة فى مختلف المحافظات للوقوف على احدث ما وصلت اليه التكنولوجيات الزراعية الحديثة سواء من انظمة الري وطرق الزراعة الحديثة وادارة الموارد والاستقادة القصوي من وحدتي الارض والمياه والتغلب علي الظروف المناخية المعاكسة والتنمية الريفية المستدامة وغيرها من المجالات الزراعية التي يمكن تطبيقها فضلا عن تنظيم برنامج زيارات للمناطق السياحية والاثرية بالتنسيق مع وزارة السياحة والاثار من اجل تعريف المتدربين بمكانة مصر الثقافية والتاريخية وحضارتها الممتدة في عمق التاريخ.

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