“المصرية لنقل الكهرباء” توقع عقد بـ 140 مليون جنيه لمجابهة زيادة الأحمال



إستمرارًا لجهود الدولة المصرية وخطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتدعيم الشبكة المصرية لنقل الكهرباء على جميع انحاء الجمهورية وقعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء عقد مع شركة مدكور للمشروعات لتوسيع محطة توليد كهرباء عيون موسى جهد 500 ك.ف، وذلك لمجابهة زيادة الأحمال الكهربائية بمنطقة كهرباء القناه

يتضمن العقد توريد وتركيب عدد (2) خلية خط جهد 500 ك.ف بنظام تسليم مفتاح من النوع المعزول بالغاز GIS

وتبلغ القيمة الإجمالية للعقد حوالى 140 مليون جنيه المصرى ويتم التمويل من المصادر الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء بمدة تنفيذ تصل إلى حوالى (12) شهر تبدأ من تاريخ توقيع العقد