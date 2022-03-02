“المصرية لنقل الكهرباء” توقع عقد بـ 140 مليون جنيه لمجابهة زيادة الأحمال

الاقتصاد
بوابة الفجر
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إستمرارًا لجهود الدولة المصرية وخطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتدعيم الشبكة المصرية لنقل الكهرباء على جميع انحاء الجمهورية وقعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء عقد مع شركة مدكور للمشروعات لتوسيع محطة توليد كهرباء عيون موسى جهد 500 ك.ف، وذلك لمجابهة زيادة الأحمال الكهربائية بمنطقة كهرباء القناه

يتضمن العقد توريد وتركيب عدد (2) خلية خط جهد 500 ك.ف بنظام تسليم مفتاح من النوع المعزول بالغاز GIS

وتبلغ القيمة الإجمالية للعقد حوالى  140 مليون جنيه المصرى ويتم التمويل من المصادر الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء بمدة تنفيذ تصل إلى حوالى  (12) شهر تبدأ من تاريخ توقيع العقد

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