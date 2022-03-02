سعر جرام الذهب اليوم عيار 21.. تعرف على أسعار الذهب في محلات الصاغة

تصدر سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 تريند جوجل، حيث يبحث المهتمين بمعرفة أسعار الذهب عن أسعار الذهب اليوم الأربعاء الموافق 2-3-2022 في محلات الصاغة.

ويتابع المهتمين بمعرفة أسعار الذهب، معرفة تفاصيل سعر الذهب يوميا وخصوصا عيار 21 الأكثر إقبالا ورواجا في الأسواق.

وتستعرض بوابة الفجر الإلكترونية في النقاط التالية، سعر جرام الذهب اليوم عيار 21، وجميع الأعيرة في محلات الصاغة.

أسعار الذهب في محلات الصاغة

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في محلات الصاغة، بين 953 إلى 955 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21، اليوم، في محلات الصاغة بين 834 جنيها و836 جنيها للجرام الواحد.

سعر جرام الذهب عيار 18

وصل سعر جرام الذهب عيار 18، بين 715 إلى 717 جنيها، وسجل سعر بيع الجنيه الذهب 6،672 إلى 6،688 جنيه.

سعر الدولار اليوم

وعن سعر الدولار اليوم، شهد سعر الدولار اليوم، استقرارا في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة العاملة في الجمهورية.

وبلغ متوسط سعر الدولار بالأسواق المحلية، نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، حسبما أعلن البنك المركزي المصري، فيما سجل سعر الدولار اليوم نحو 15.68 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، في مصرف أبوظبي الإسلامي، والأهلي الكويتي، والاستثمار العربي.