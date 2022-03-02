يغفر الناس عن شهر شعبان على الرغم من أهميته بين الشهور الهجرية، حيث ترفع فيه الأعمال إلى الله عز وجل، حيث أوصانا النبي محمد صلى الله عليه وسلم بأهمية ليلة النصف من شعبان إذ قال عنها “إن الله يطلع على عباده في ليلة النصف من شعبان، فيغفر للمؤمنين، ويملي للكافرين، ويدع أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه”.

ومن المنتظر أن تستطلع دار الإفتاء هلال شهر شعبان 2022، غدا الأربعاء، لذا يبحث الناس عن حكم صيام النصف الأول من شهر شعبان 2022.

وتستعرض بوابة الفجر الإلكترونية لمتابعيه الكرام في السطور التالية، حكم صيام النصف الأول من شهر شعبان 2022

حكم صيام النصف الأول من شعبان 2022

أكدت دار الإفتاء، أن صيام النصف الأول من شهر شعبان، جائزا ومستحبا ولا شيء فيه، حتى إن صامه الشخص متتاليا.

وأوضحت دار الإفتاء أنه يستحب صيام الأيام البيض في النصف الأول من الشهر، وهي أيام: 13 و14 و15 شعبان، ووفقا لما روي عن أبي هريرة: “أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بصيام ثلاثة أيامٍ من كل شهرٍ”.

حكم صيام النصف الثاني من شعبان 2022

قالت دار الإفتاء المصرية، إذ انتصف الشهر، فلا صوم في تلك الفترة، حتى يستريح الشخص استعدادًا لرمضان، لما ورد عن أبي هريرة مرفوعا: “إذا انتصف شعبان فلا تصوموا”.

وأشارت دار الإفتاء إلى أن الصوم بعد نصف شعبان يجوز في حالات معينة، وهي كالتالي:

ـ العادة: مثل صيام يومي الإثنين والخميس.

ـ القضاء: إذا كان الشخص عليه صيام أيام أفطر فيها ويريد قضائها.

ـ الكفارات: أن يكون الشخص عليه كفارة يمين، أو أي كفارة يريد أن يصوم ليوفيها.

ـ النذر: أن يكون الشخص نذر أن يوم إذا حدث شيء ويحدث، فيجوز أن يصوم في النصف الثاني من شعبان.