ميزانية قطر تسجل فائضا بقيمة 1.8 مليار ريال في 2021

الاقتصاد
بوابة الفجر
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سجلت ميزانية قطر في العام المالي 2021 فائضا بقيمة 1.8 مليار ريال مقابل تقديرات بعجز قدره 34.6 مليار ريال محسوبا على سعر النفط عند 40 دولارا للبرميل.

وبحسب أرقام وزارة المالية القطرية فقد سجلت الإيردات الفعلية العام الماضي 193.6 مليار ريال بزيادة نسبتها 13.2% على أساس سنوي مدعوما بزيادة إيرادات النفط الخام والغاز الطبيعي إلى 156.3 مليار ريال، بينما سجلت النفقات الفعلية ارتفاعا بنسبة 5.2% إلى 191.8 مليار ريال، نتيجة زيادة المصروفات على مشاريع المونديال، وزيادة الإنفاق على المشاريع الرئيسية إلى نحو 68.6 مليار ريال.

واعتمدت قطر في ديسمبر الماضي موازنة عام 2022 بإيرادات متوقعة عند 196 مليار ريال ومصروفات عند 204.3 مليار ريال وتسجيل عجز بقيمة 8.3 مليار ريال بضغط من زيادة المصروفات المتعلقة باستضافة بطولة كأس العالم العام الحالي مع احتساب سعر برميل النفط عند 55 دولار.

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