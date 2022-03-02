صادرات التمور السعودية ترتفع 31% خلال عام 2021

حققت المملكة العربية السعودية ارتفاعا بعوائد صادرات التمور بنسبة 31% خلال عام 2021 على أساس سنوي.

وقال المركز الوطني للنخيل والتمور، عبر حسابه الرسمي على "تويتر" اليوم الأربعاء، إن إجمالي قيمة صادرات المملكة من التمور بلغ 1.21 مليار ريال خلال عام 2021، مقابل 927 مليون ريال في عام 2020.

وارتفعت نسبة زيادة قيمة صادرات التمور 110% من عام 2016، حيث حققت المملكة أعلى نسبة معدل نمو سنوي عالميًا في صادرات التمور 13% خلال الأعوام الخمسة الماضية وفقًا لتقرير الهيئة العامة للإحصاء.

وبلغت قيمة صادرات التمور 865 مليون ريال في عام 2019، و755 مليون ريال في 2018، و702 مليون ريال في 2017، وكانت تبلغ 579 مليون ريال في العام 2016.

ووصلت تمور المملكة إلى 113 دولة من مختلف دول العالم، حيث شكلت التمور الطازجة والمكنوزة نسبة 77% من إجمالي قيمة الصادرات، ونسبة 23% من غيرها من التمور.

وأسهمت المملكة في دعم قطاع النخيل والتمور على المستوى الدولي عبر مبادرات بالتنسيق مع منظمات أممية، حيث استطاعت وزارة البيئة والمياه والزراعة والمركز الوطني للنخيل والتمور العمل على صياغة وإنجاز المبادرات.

وعقدت ورش عمل وبرامج دائمة عبر استراتيجية تنفيذ تلك المبادرات بشكل نهائي، تمثلت في تسجيل التمور "كفاكهة غير اعتيادية" (سوبر فورت) لدى منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة عام 2019، وإقرار منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "السنة الدولية للتمور" عام 2027م، ويجري التنسيق حاليًا مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة للإعلان عن اليوم العالمي للتمور.

وشملت تلك المبادرات دخول بنك الأصول الوراثية لأصناف النخيل والتمور موسوعة غينيس لأكبر عدد أصناف نخيل بـ 127 صنفًا، كما جرى اعتماد المملكة من قبل لجنة الدستور الغذائي " الكودكس" رئيسًا مشاركًا في فريق إعداد مواصفات التمور عالميًا، وأسهمت المملكة في إنشاء المؤتمر العالمي للتمور الذي جرى عقده بنسختيه في مدينة الرياض والقصيم، فيما جرى الإعلان مؤخرًا عن تأسيس المجلس الدولي للتمور برئاسة المملكة في شهر فبراير/ شباط عام 2022.