نفط عُمان يتجاوز 110 دولارات للبرميل بالعقود الآجلة

أظهرت بيانات صادرة عن بورصة دبي للطاقة، اليوم الأربعاء، ارتفاع سعر نفط عمان تسليم شهر مايو / أيار القادم، بواقع 9.96 دولار للبرميل.

وأشارت البيانات إلى أن سعر نفط عمان تسليم شهر مايو / أيار، ارتفع إلى 110.81 دولار للبرميل، مقارنة بسعره أمس الثلاثاء، عند 100.85 دولار.

وبحسب البيانات، بلغ سعر النفط العُماني تسليم شهر يونيو / حزيران المقبل 106.06 دولار للبرميل، بارتفاع 8.71 دولار للبرميل عن مستوياته السابقة، البالغة 97.35 دولار للبرميل.

وعالميًا ارتفع سعر خام نايمكس الأمريكي بالعقود الآجلة تسليم أبريل / نيسان القادم، بحلول الساعة 9:30 صباحًا بتوقيت جرينتش، بنسبة 5.28 بالمائة، ليصل إلى 108.87 دولار للبرميل، رابحًا 5.34 دولار للبرميل.

وارتفع سعر خام برنت تسليم مايو / أيار بنسبة 5.2 بالمائة، ليصل إلى مستوى 110.43 دولار للبرميل، بمكاسب 5.46 دولار للبرميل عن مستوياته السابقة.