قطر تصدر أذون خزانة بـ600 مليون ريال على 3 شرائح

أصدر مصرف قطر المركزي، اليوم الأربعاء، أذون خزانة بقيمة 600 مليون ريال (164.88 مليون دولار)، موزعة على 3 شرائح مختلفة.

وحسب بيان المركزي، فقد بلغت قيمة الشريحة الأولى 300 مليون ريال، لأجل 3 أشهر، بمعدل عائد 0.37%، فيما بلغت قيمة الشريحة الثانية 200 مليون ريال لأجل 6 أشهر وبعائد 0.50%.

أما الشريحة الثالثة فقد بلغت قيمتها 100 مليون ريال، بمعدل عائد يصل على 0.66%، وأجل 9 أشهر.

يذكر أن أذون الخزانة هي أداة من أدوات الدين قصيرة الأجل تصدرها الحكومة لغرض الاقتراض، وتوفير السيولة النقدية بآجال قصيرة تتراوح بين 3 أشهر حتى عام.

وتلجأ إليها المصارف المركزية للتأثير في حجم المعروض النقدي والقوة الشرائية المطروحة في التداول.