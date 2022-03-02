نائب رئيس جامعة الأقصر يتفقد المدينة الجامعية



أجرى الأستاذ الدكتور حمدي حسين، نائب رئيس جامعة الأقصر لشئون التعليم والطلاب، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية لمتابعة سير العمل داخل المدينة الجامعية للطالبات والاطمئنان حيث تفقد المطابخ، والمطاعم، ومخازن الأغذية، ومتابعة خدمة الإنترنت، ومدى رضا الطالبات على هذه الخدمات، في إطار توجيهات الأستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس الجامعة.



والتقى نائب رئيس الجامعة، خلال جولته بعدد من الطالبات داخل المدينة والاستماع إلى مطالبهن والاطمئنان منهن على مستوى الخدمات التي تقدمها المدن الجامعية لهم، مؤكدا حرص الجامعة على تقديم خدمة متميزة ذات جودة عالية للطلاب المغتربين المقيمين بالمدن الجامعية سواء في التغذية والإسكان والرعاية الطبية والاجتماعية.

وتابع الدكتور حمدي حسين، جولته بتفقد الإدارة الطبية بكلية الحاسبات والمعلومات، للاطمئنان على حسن سير العمل وبحث احتياجات الإدارة من أدوية وادوات تعقيم وتطهير، موجها بإنشاء إدارة طبية للطوارئ بالمدن الجامعية بجامعة الأقصر.