توقعات بارتفاع التضخم في منطقة اليورو لـ5.8% وفي إيطاليا لـ6.2% في فبراير

توقع مكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي، في تقدير "عاجل"، أن يرتفع التضخم في منطقة اليورو إلى 5.8 في المائة في شهر فبراير الماضي مقابل 5.1 في المائة في يناير الماضي، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وتشير التقديرات إلى أن التضخم سوف يرتفع كذلك في إيطاليا في فبراير إلى 6.2 في المائة مقارنة بـ 5.1 في المائة في يناير الماضي.

بالنظر إلى المكونات الرئيسية للتضخم في منطقة اليورو، من المتوقع أن تسجل الطاقة أعلى معدل في فبراير بنسبة 31.7 في المائة، مقارنة بـ 28.8 في المائة في يناير، يليه الغذاء والكحول والتبغ بنسبة4.1 في المائة، مقارنة بـ 3.5 في المائة في يناير، والسلع الصناعية غير المولدة للطاقة بنسبة 3 في المائة، مقارنة مع 2.1 في المائة في يناير، والخدمات بنسبة 2.5 في المائة، مقارنة مع 2.3 في المائة في يناير.

وتجاوز خام برنت، أمس الثلاثاء، عتبة الـ100 دولار، حيث وصل سعره إلى 111 دولار صباح اليوم الأربعاء لأول مرة منذ أكثر من 8 سنوات، مدفوعا بمخاوف من إقدام روسيا على قطع إمدادات الغاز والنفط على خلفية حزم من العقوبات الغربية ردا على الغزو الروسي لأوكرانيا فجر الخميس الماضي. تجدر الإشارة إلى أن الطاقة هي المحرك الرئيسي للتضخم.