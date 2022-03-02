موانئ دمياط تتداول 27 سفينة للحاويات والبضائع العامة

أعلن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط أن الميناء تعامل خلال الـ24 ساعة الماضية مع 27 سفينة للحاويات والبضائع العامة خلال عمليات التداول.

وأوضح المركز، فى بيان اليوم الأربعاء، أن قطارين غادرا الميناء بحمولة إجمالية 2630 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وكوم أبو راضى، وقطار آخر بعد أن تم إفراغ 25 حاوية قادم من الإسكندرية.

ولفت إلى أن حركة تداول الشاحنات بلغت 5637 شاحنة، فيما وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 103 آلاف و785 طنا، بينما بلغ رصيد القمح فى مخازن القطاع الخاص 115 ألفًا و957 طنًا.

وأشار المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 8063 طنًا، تضمنت: 1033 طن فوسفات، و2000 طن ملح، و3527 طن رمل، و1503 أطنان نترات أمونيوم.

وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 55 ألفًا و218 طنًا، تشمل: 4007 أطنان فول، و1061 طن عدس، و1580 طن قمح، و7080 طن حديد، و3285 طن كلوريد إيثيلين، و6922 طن خردة، و501 طن خشب زان، و30782 طن ذرة.