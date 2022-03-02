33 سفينة إجمالي الحركة الملاحية بموانئ بورسعيد

أعلنت المنطقة الإقتصادية لقناة السويس، اليوم الأربعاء، أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 33 سفينة خلال عمليات التداول.

وأشارت في بيان لها، إلى أنه سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وخروج 5 سفن، ومتواجد على الأرصفة 4 سفن، ومن المنتظر دخول 3 سفن، بينما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 4 سفن حاويات، وخروج 4 سفن حاويات وسفينتين بضائع عامة، ومتواجد على الأرصفة سفينتين حاويات وسفينتين بضائع عامة، ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات وسفينة بضائع عامة.

وأكدت أنه يجرى التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ.