موانيء البحر الأحمر تتداول 1990 طن بضائع عامة ومتنوعة و474 شاحنة



شهدت موانيء البحر الأحمر اليوم الأربعاء تداول 1990 طن بضائع عامة ومتنوعة، و474 شاحنة، و29 سيارة ملاكي.

وأوضحت هيئة موانيء البحر الأحمر - في بيان لها اليوم /الأربعاء/ - أن حركة الصادرات شملت تداول 1383 طن بضائع عامة ومتنوعة، و250 شاحنة، و9 ملاكي، كما شملت حركة الواردات تداول 607 أطنان بضائع عامة ومتنوعة، و224 شاحنة، و20 ملاكي، وتتواجد 10 سفن على أرصفة الموانىء.

واستقبل ميناء سفاجا السفينتين دليلة وبوسيدن اكسبريس بحمولة 108 شاحنات و12 ملاكي، والسفينة أمل بحمولة 71 شاحنة و8 ملاكي، وتم مغادرة السفينة الحرية بحمولة 76 شاحنة و5 ملاكي، والسفينة بوسيدن اكسبريس بحمولة 111 شاحنة و4 ملاكي، والسفينة سإء ءخاإج فارغة متجهة إلى عرض البحر.

كما استقبل ميناء نويبع السفينة "سيناء"، ومغادرة السفينة "سيناء" والسفينة "عمان"، حيث تم استقبال 45 شاحنة بحمولة 426 طن بضائع عامة، و181 طن ترانزيت إلى ليبيا و1 ملاكي، وتصدير 63 شاحنة بحمولة 1383 طن بضائع عامة و1 ملاكي.