أول شعبان 2022.. اعرف الأدعية المستحبة واستطلاع الهلال الآن

كشفت دار الإفتاء المصرية عن استطلاع هلال أول شهر شعبان 2022، اليوم الأربعاء، وذلك عقب صلاة المغرب، بالتنسيق مع اللجان الشرعية المسؤولة عن عملية استطلاع هلال شعبان، وتحديد موعد بداية الشهر المبارك الذي ينتظره الملايين للدعاء فيه والتقرب إلى الله.

اول شعبان ٢٠٢٢ تريند

وكثرت عمليات البحث عن موعد أول شهر شعبان 2022، نظرا لكونه أحد الأشهر المقربة لقلوب المسلمين في كافة أنحاء العالم، فهو واحد من الأشهر الحرم، ويسبق شهر رمضان الكريم، وترفع فيه الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى.

أدعية أول شعبان 2022

ونشرت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، دعاء استقبال الشهر المبارك، وليلة النصف من شعبان، وهي كما يلي:

دعاء أول شهر شعبان 2022

"اللَّهُمَّ يَا ذَا الْمَنِّ وَلَا يُمَنُّ عَلَيْهِ، يَا ذَا الْجَلَالِ وَالإِكْرَامِ، يَا ذَا الطَّوْلِ وَالإِنْعَامِ. لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ظَهْرَ اللَّاجِئينَ، وَجَارَ الْمُسْتَجِيرِينَ، وَأَمَانَ الْخَائِفِينَ. اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ كَتَبْتَنِي عِنْدَكَ فِي أُمِّ الْكِتَابِ شَقِيًّا أَوْ مَحْرُومًا أَوْ مَطْرُودًا أَوْ مُقَتَّرًا عَلَيَّ فِي الرِّزْقِ، فَامْحُ اللَّهُمَّ بِفَضْلِكَ شَقَاوَتِي وَحِرْمَانِي وَطَرْدِي وَإِقْتَارَ رِزْقِي، وَأَثْبِتْنِي عِنْدَكَ فِي أُمِّ الْكِتَابِ سَعِيدًا مَرْزُوقًا مُوَفَّقًا لِلْخَيْرَاتِ، فَإِنَّكَ قُلْتَ وَقَوْلُكَ الْحَقُّ فِي كِتَابِكَ الْمُنَزَّلِ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكَ الْمُرْسَلِ: ﴿يَمْحُو اللهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ﴾، إِلهِي بِالتَّجَلِّي الْأَعْظَمِ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَهْرِ شَعْبَانَ الْمُكَرَّمِ، الَّتِي يُفْرَقُ فِيهَا كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ وَيُبْرَمُ، أَنْ تَكْشِفَ عَنَّا مِنَ الْبَلَاءِ مَا نَعْلَمُ وَمَا لَا نَعْلَمُ وَمَا أَنْتَ بِهِ أَعْلَمُ، إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ، وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ".

وبحسب دار الإفتاء، يعد الدعاء السابق من أفضل الأدعية التي يمكن ترديدها خلال الشهر المبارك، ويجب على المسلمين اغتنام ليلة النصف من شعبان، والاجتهاد في الطاعة عبر قراءة القرآن الكريم والقيام بكافة الأعمال التي من شأنها أن تقرب العبد إلى ربه.

الإفتاء توضح فضل الصيام في شعبان

كما أشارت الإفتاء إلى فضل الصيام في شعبان، إذ أكدت أنه يستحب للمرء أن يصوم فيه ولكنه ليس أمرًا واجبًا على المسلم، واستشهدت بحديث عائشة رضى الله عنها: “ما رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- استكمل صيام شهر قط إلا صيام شهر رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان”، رواه البخاري ومسلم.