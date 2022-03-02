خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر مارس 2022 وطرق الدفع اون لاين

يريد الكثير المواطنين أصحاب العدادات الكهربائية التقليدية القديمة عن طرق الاستعلام عن فاتورة الكهرباء في مصر لشهر مارس 2022، إذ لا يزال هناك الكثير المصريين الذين يحصلون على خدمة الكهرباء عبر العدادات التقليدية، هذا وقد وفرت الشركة القابضة للكهرباء والطاقة المتجددة لهؤلاء المواطنين إمكانية الاستعلام عن فواتير الكهرباء خاصتهم، بل ودفعها بطريقة إلكترونية من داخل المنزل دون الحاجة إلى النزول والتوجه إلى الفروع والهيئات المختلفة.

تأتي هذه الخدمة ضمن خدمات الاستعلام عن فواتير الكهرباء التي وفرتها الشركة القابضة للطاقة المتجددة في إطار منع تزاحم المواطنين أمام شركات الكهرباء أو الانتظار للمحصل الكهربائي كل شهر وكذلك تماشيًا مع اتباع الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا. ومن خلال هذا المقال نقدم لكم خطزات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر مارس 2022.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء مارس 2022

أعلنت الشركة القابضة للكهرباء عدد من الطرق والوسائل التي يُمكن أن يستعين بها المستخدم في معرفة قيمة فاتورة الكهرباء عن شهر مارس 2022، وذلك بجميع فروع وإدارات شركات توزيع الكهرباء بطريقة إلكترونية، ضمن تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتبعها الحكومة المصرية لمنع تكدس المواطنين أمام المصالح والهيئات الحكومية.

هذا وقد أوضحت الشركة القابضة للكهرباء عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مجموعة من الخطوات التي ينبغي أن يتبعها المشترك حال الرغبة في معرفة قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء عن شهر مارس الجاري إلكترونيًا، وهي كالآتي:

في البداية يجب الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي التابع لوزارة الكهرباء المصرية عن طريق من هنا.

عقب الدخول على الصفحة الرئيسية التابعة لموقع الوزارة يقوم المستخدم بتحديد اسم شركة التوزيع التابع لها السكن والمكتوب بياناتها في أعلى فاتورة الكهرباء.

إدخال رقم الاشتراك المكون من 10 أرقام، والذي يكون موجود في فاتورة الكهرباء.

النقر فوق أيقونة إظهار الفاتورة.

في هذه الخطوة سوف تظهر نتائج الاستعلام على الموقع والتي يوجد من ضمنها فاتورة الكهرباء لشهر مارس 2022 الواجب دفعها، وكذلك الفاتورتين السابقتين، إذ يمكن للمستخدم التأكد ما إذا تم دفعهم أم لا من خلال النقر على حالة الدفع.

وأخيرًا يتم اختيار طريقة السداد، على أنه في حالة الرغبة في السداد الإلكتروني يتم إدخال بطاقة الائتمان.