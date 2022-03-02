تردد قناة أبو ظبي الرياضية لمشاهدة مباراةيوفنتوس وفيورنتينا في كأس إيطاليا

تتجه الأنظار خلال الساعات القليلة القادمة حول ملعب أرتيميو فرانكي فلورنسا، حيث تقام مباراة ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا بين فريقي يوفنتوس وفيورنتينا، لذلك كثُر البحث عن تردد قناة أبو ظبي الرياضية التي تذيع مباريات كأس إيطاليا.

وأعلنت قناة أبو ظبي الرياضية عبر حسابها لرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنها سوف تذيع المباراة.

وسنستعرض لكم متابعي موقع الفجر الإلكتروني، فيما يلي تردد القناة التي ينتظر الجمهور متابعة المباراة من خلالها، حيث تنطلق في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة:

تردد قناة أبو ظبي الرياضية

وجاءت تردد قناة أبو ظبي الرياضية على القمر الصناعي نايل سات كالتالي:

التردد: 12091.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحي الخطأ: 6/5

تردد قناة أبو ظبي الرياضية عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11804.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحي الخطأ: 6/5

تشكيل مباراة يوفنتوس وفيورنتينا المتوقع

ومن المتوقع أن يدخل فريق يوفنتوس المباراة بتشكيل مكون من تشيزني في حراسة المرمى، ويأتي في خط الدفاع كل من لوكا بيليجريني ودانيلو - ليوناردو بونوتشي - ماتياس دي ليخت، بينما يكون دينيس زكريا في خط الوسط يصاحبه أرثور مورايش - خوان كوادرادو - أدريان رابيو - مويس كين، ويأتي في خط الهجوم دوسان فلاهوفيتش.

وتمكن فريق يوفنتوس الإيطالي التأهل لنصف نهائي بطولة كأس إيطاليا، بعد فوزه بهدفين مقابل هدف على فريق ساسولو، حيث افتتح باولو ديبالا التسجيل لفريق يوفنتوس بعد مرور 3 دقائق فقط من اللقاء، ثم تعادل فريق ساسولو ليعود يوفنتوس لتحقيق الفوز في الدقيقة 88.

ومن المقرر إقامة مباراة الإياب بين فريقي يوفنتوس وفيورنتينا، يوم 21 أبريل المقبل، حيث يواجه الفائز في تلك المواجهة، الفائز من ديربي ميلان بين الإنتر والروسونيري في نهائي كأس إيطاليا 2022.