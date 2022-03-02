الفنان حازم إيهاب يلغي إلغاء عزاء ابنه

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حازم إيهاب
حازم إيهاب
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نشر الفنان الشاب حازم إيهاب، منشور عبر فيسبوك يوضح إلغاء عزاء ابنه الرضيع يونس، بعد أن كشف موعد العزاء غدا الخميس، حيث قال حازم إيهاب عبر منشوره:" تم إلغاء العزاء وسيقتصر على المكالمات الهاتفية والرسائل".

 

جنازة ابن حازم إيهاب

وانتهت منذ ساعات جنازة يونس رضيع الفنان حازم إيهاب، بعد صلاة الظهر بمسجد الحصرى في 6 أكتوبر ومن المقرر دفن جثمان الرضيع في مقابر 6 أكتوبر على طريق الواحات".

وتأتى وفاته بعد ساعات قليلة من إعلان حازم عن دخول الطفل لإجراء جراحة ثانية، حيث ولد مؤخرا مصابا بعيب خلقى فى القلب، ومكوثه فى وحدة الرعاية المركزة بأحد المستشفيات، طالبا من محبيه وجمهوره الدعاء بالشفاء لابنه فى صلواتهم حتى يمر هذه المرحلة الصعبة.

وكتب حازم عبر حسابه الشخصى على فيس بوك "الحمد لله.. ربنا رزقنا بيونس حازم إيهاب يوم 18 فبراير 2022 يونس اتولد بعيب خلقى فى القلب وعمل عملية فى قلبه وهو عمره ساعات وهو حاليًا فى الرعاية المركزة والله أعلم ها يقدر يخرج إمتى".

وأضاف حازم "أرجوكم ادعوا ليونس ربنا يشفيه ويرجع لنا بالسلامة ومتأسف جدًا لأى شخص مقدرتش أرد على مكالماته أو رسائله".

أخر أعمال حازم إيهاب

وكان آخر عمل درامى شارك به حازم إيهاب مسلسل "إلا أنا.. حكاية تقلها دهب" وكانت أحداث الحكاية مستوحاة من حياة بطلات مصر الأولمبياد فريال أشرف وهداية ملاك وسمر حمزة.

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